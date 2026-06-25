Когда менять права после смены фамилии

Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал, что при смене фамилии водительское удостоверение нужно заменить, не дожидаясь окончания десятилетнего срока его действия.

«Права у нас действительны десять лет. Если произошла смена фамилии — например вы вышли замуж, либо потеряли водительское удостоверение, либо открыли новую категорию — были B, а стала А, либо ошибку обнаружили, тогда стоит менять, не дожидаясь десятилетнего срока», — сказал Славнов в беседе с изданием «Татар-информ».

По его словам, подать документы можно через подразделение ГИБДД, через портал «Госуслуги» с последующим посещением ГИБДД либо через многофункциональный центр.

Славнов отметил, что при замене прав только из-за изменения фамилии или других персональных данных не нужно проходить медицинское освидетельствование и заново сдавать теоретический или практический экзамен.

Автоюрист добавил, что после смены фамилии управлять автомобилем со старыми правами нельзя, поскольку они считаются недействительными.

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