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Автоюрист Славнов рассказал, когда менять права после смены фамилии

RT на русском

Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал, что при смене фамилии водительское удостоверение нужно заменить, не дожидаясь окончания десятилетнего срока его действия.

Когда менять права после смены фамилии
© РИА Новости
«Права у нас действительны десять лет. Если произошла смена фамилии — например вы вышли замуж, либо потеряли водительское удостоверение, либо открыли новую категорию — были B, а стала А, либо ошибку обнаружили, тогда стоит менять, не дожидаясь десятилетнего срока», — сказал Славнов в беседе с изданием «Татар-информ».

По его словам, подать документы можно через подразделение ГИБДД, через портал «Госуслуги» с последующим посещением ГИБДД либо через многофункциональный центр.

Славнов отметил, что при замене прав только из-за изменения фамилии или других персональных данных не нужно проходить медицинское освидетельствование и заново сдавать теоретический или практический экзамен.

Автоюрист добавил, что после смены фамилии управлять автомобилем со старыми правами нельзя, поскольку они считаются недействительными.

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