Перевод автомобиля с бензина на газ: раскрыта главная опасность

Эксперт Валько: Из-за неисправностей ГБО машина может взорваться.

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Нынешняя ситуация на топливном рынке, по мнению специалистов, подстегнет интерес автомобилистов к установке газобаллонного оборудования. Однако первое, о чем стоит помнить при таком решении, – это вовсе не финансовая выгода.

Глава Союза автосервисов России Юрий Валько призвал водителей не гнаться за экономией, а уделить первостепенное внимание безопасности. Как отмечает эксперт, от выбора сертифицированных мастеров и качественных комплектующих напрямую зависят человеческие жизни. Он напомнил о многочисленных случаях взрывов автомобилей на заправках из-за неисправностей системы. Халтура здесь просто недопустима.

«Думаю, что у людей в головах присутствует мысль о переводе машины на газ, потому что он в три раза дешевле сейчас. Мы будем наблюдать в ближайшее время живой интерес к этому оборудованию», – отмечает он.

На деле установка ГБО, как пояснил специалист, требует серьезных финансовых вливаний и связана с бюрократическими сложностями. Валько отметил, что именно поэтому многие автовладельцы пока не торопятся переоборудовать свои машины.

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