Россиянам рассказали, что грозит за тюнинг авто в 2026 году
Тюнинг автомобиля сам по себе законом не запрещён, но любые изменения, которые могут повлиять на безопасность, подлежат обязательной регистрации. Об этом «Газете.Ru» заявил автоюрист Лев Воропаев.
«Если мы меняем деталь того же типа на такую же деталь с параметрами, которые не влияют на безопасность, это, формально, тоже изменения в конструкцию. Но с точки зрения завода-изготовителя они не влияют на безопасность», — рассказал адвокат.
По его словам, не требуется согласования для установки деталей, которые завод-изготовитель предусмотрел для данной модели, но не установил на конкретный автомобиль. Главное, чтобы были необходимые крепления и разъёмы. А если деталь сертифицирована (например, багажник на крыше), это только упрощает процесс.
По словам юриста, тюнингом не признаются изменения в салоне: установка чехлов, ковриков и тому подобное. А вот серьёзные доработки, влияющие на безопасность, требуют обязательного согласования. В частности, это замена двигателя на иной объём и мощность, установка нестандартных силовых бамперов, расширение колёсных арок, монтаж обвесов, газобаллонного оборудования, изменения световых приборов и другое.
Если владелец проигнорирует процедуру согласования, ему грозит не только штраф — ГИБДД потребует устранить нарушения. В случае неисполнения регистрация автомобиля может быть прекращена, а номера объявлены в розыск.