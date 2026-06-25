Три ситуации, когда нельзя заправляться «под завязку»

Эксперт Колодочкин объяснил, чем опасна заправка полного бака на АЗС.

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1. Подозрительная АЗС

На захолустной АЗС, вид которой не вселяет оптимизма, полный бак действительно лучше не заливать. Может быть, бензин здесь и нормальный, но лучше все-таки не рисковать. Надо постараться обойтись меньшим объемом в надежде добраться до более цивилизованной заправки.

Если по виду АЗС далека от брендовой, то заправляться на ней имеет смысл только в крайних случаях.

Вердикт: заливаем минимум топлива

2. Капризный бензобак

Лично когда-то столкнулся с неприятным эффектом на Волге ГАЗ-2410. Из припаркованной возле редакции машины вдруг начал вытекать бензин – караул! А физика была простая: плоский бак под днищем был заправлен под завязку, а на улице царила летняя жара. Да и машина стояла чуть под углом… Бензин нагрелся, расширился и вырвался на волю. Пришлось срочно принимать меры. Будь бак неполным или если бы сразу нужно было куда-то поехать, вырабатывая горючку, неприятности бы не было.

Вердикт: не заправляем полный бак, если предстоит длительная стоянка на жаре

3. Предстоит визит на сервис

Если автомобилю предстоит визит на сервис, то от заправки полного бака есть смысл воздержаться. В прошлой жизни, при посещении на Жигулях какого-то сарая, где полвека назад делали антикор, меня десять раз предупредили: бак должен быть почти пустым! В этом был резон: машину опрокидывали на бок под очень серьезным углом… Да и сегодня, при посещении любого сервиса, нет особого смысла гнать туда машину с полным баком, дабы не волноваться о том, позаимствуют у вас часть бензина или нет. На серьезной СТО этого делать, конечно же, не станут, но – мало ли...