Три ситуации, когда нельзя заправляться «под завязку»

90% водителей не обратят внимания: 3 ситуации, когда нельзя заправляться «под завязку» (и один миф)
Эксперт Колодочкин объяснил, чем опасна заправка полного бака на АЗС.
1. Подозрительная АЗС
На захолустной АЗС, вид которой не вселяет оптимизма, полный бак действительно лучше не заливать. Может быть, бензин здесь и нормальный, но лучше все-таки не рисковать. Надо постараться обойтись меньшим объемом в надежде добраться до более цивилизованной заправки.
Если по виду АЗС далека от брендовой, то заправляться на ней имеет смысл только в крайних случаях.
Вердикт: заливаем минимум топлива
2. Капризный бензобак
Лично когда-то столкнулся с неприятным эффектом на Волге ГАЗ-2410. Из припаркованной возле редакции машины вдруг начал вытекать бензин – караул! А физика была простая: плоский бак под днищем был заправлен под завязку, а на улице царила летняя жара. Да и машина стояла чуть под углом… Бензин нагрелся, расширился и вырвался на волю. Пришлось срочно принимать меры. Будь бак неполным или если бы сразу нужно было куда-то поехать, вырабатывая горючку, неприятности бы не было.
Вердикт: не заправляем полный бак, если предстоит длительная стоянка на жаре
3. Предстоит визит на сервис
Если автомобилю предстоит визит на сервис, то от заправки полного бака есть смысл воздержаться. В прошлой жизни, при посещении на Жигулях какого-то сарая, где полвека назад делали антикор, меня десять раз предупредили: бак должен быть почти пустым! В этом был резон: машину опрокидывали на бок под очень серьезным углом… Да и сегодня, при посещении любого сервиса, нет особого смысла гнать туда машину с полным баком, дабы не волноваться о том, позаимствуют у вас часть бензина или нет. На серьезной СТО этого делать, конечно же, не станут, но – мало ли...