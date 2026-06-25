Эксперты назвали гарантированный способ получить канистру топлива

Услуга «Подвоз топлива» является частью покрытия различных программ каско и предоставляет возможность доставки бензина или дизельного топлива клиентам, у которых внезапно закончился бензин, даже если это произошло на дороге, сообщает ИА DEITA.RU,

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Страховщики отметили, что текущая сложная ситуация с топливом в некоторых регионах России пока не сказалась на спросе на услуги, доступные автомобилистам по полисам «Помощь на дороге» и программам каско, которые включают «Подвоз топлива».

В рамках этих программ наиболее востребованными услугами являются вызов аварийного комиссара (52% обращений), эвакуация автомобиля (33%) и подзарядка аккумулятора или запуск двигателя (10%). На остальные услуги приходится менее 5% обращений.

Анализ показывает, что спрос на услугу «Подвоз топлива» распределен по регионам довольно равномерно, без резких всплесков в каком-либо конкретном месте. Тем не менее, большинство обращений поступает из европейской части страны.

Хотя общая структура спроса на услуги помощи на дорогах остается стабильной, небольшие изменения в ней сразу становятся заметными, если внешняя ситуация отклоняется от нормы. Например, в холодную погоду увеличивается количество обращений за помощью в запуске двигателя, а весной наблюдается сезонный спад спроса на подзарядку аккумуляторов.