Если сбили животное на трассе, нужно ли вызвать ГИБДД

При столкновении на трассе с животным необходимо вызвать сотрудников госавтоинспекции. Об этом предупредил автоэксперт и инструктор по контраварийной подготовке Виктор Мартыненко.

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— Даже если столкновение было легким, а животное, отскочив, убежало в лес, останавливаться и вызывать ГИБДД нужно обязательно. Если вы уехали, то это грубейшее нарушение, потому что такая ситуация считается ДТП, как и любая другая. Необходимо вызвать полицию для фиксации, — отметил специалист.

По словам Мартыненко, все животные закреплены за лесничеством. Если повреждения обнаружатся позже, водителя заставят выплачивать компенсацию ущерба государству.

Эксперт предупредил, что если водитель решит скрыться с места ДТП, его лишат прав на срок до полутора лет, передает «Радио 1».

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