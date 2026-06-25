Как Ford оказался на борту затонувшего авианосца

Исследователи NOAA Ocean Exploration обнаружили загадочный автомобиль Ford Super Deluxe Woody 1941 года на затонувшем авианосце USS Yorktown в Тихом океане. Находка была сделана еще 19 апреля прошлого года с помощью подводного аппарата Deep Discoverer на глубине около 5200 метров (3,2 мили), сообщает Carscoops.

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USS Yorktown затонул в июне 1942 года во время битвы при Мидуэе после попадания торпед с японской подводной лодки. Авианосец ушел на дно вместе с автомобилем, который оказался в ангаре.

Несмотря на 83 года на дне океана, Ford остался узнаваемым. На кадрах видны характерные черты Woody: разделенное лобовое стекло, хромированные бамперы и деревянные панели на дверях, хотя древесина почти полностью истлела.

© Ford

Как именно загадочный автомобиль оказался на авианосце — остается вопросом. Согласно основной версии, Woody принадлежал военно-морской верфи Перл-Харбора и был загружен на борт во время ремонта Yorktown после битвы в Коралловом море в мае 1942 года. На передней части автомобиля сохранилась табличка с надписью «SHIP SERVICE ___ NAVY», что подтверждает версию о принадлежности машины верфи.

Авианосец отремонтировали за три дня и отправили обратно в море, вероятно, до того, как кто-либо успел выгрузить Ford. Через несколько недель Yorktown был торпедирован и затонул, утянув за собой загадочный автомобиль.