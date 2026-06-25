Новая автоподстава: мошенники тормозят ручником, скрывая стоп-сигналы

Водителей предупредили о новой автоподставе с незаметным торможением. Об этой «новации» мошенников рассказали в ГИБДД.

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По данным ГИБДД по Тверской области, новая схема подставы строится на скрытом манёвре: при сближении с жертвой злоумышленник резко тормозит ручником. Так как стоп-сигналы не включаются, водитель сзади не видит опасности и сталкивается с подставной машиной, как правило, иномаркой. Обычно мошенники выбирают тихие улицы с низкой скоростью потока, а жертвой часто становится автомобиль в плохом состоянии.

Псевдопострадавший потребует решить вопрос на месте и заплатить ему. В ГИБДД напоминают: покидать место ДТП нельзя, нужно звонить по номеру 112 и фиксировать обстановку на фото. Против подставных афер можно выставить «зеркальную» тактику: сфотографировать номер, участников и настаивать на оформлении в ГИБДД — мошенники обычно сразу уходят.

Если конфликт не удалось разрешить на месте и в аварии никто не пострадал, необходимо вместе со вторым участником отправиться в ближайшее отделение ГИБДД для оформления ДТП.