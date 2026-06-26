Почему «Победу» нельзя считать копией западных образцов

Этот автомобиль вобрал в себя лучшее из передовых образцов американских и немецких машин того же класса, но не стал их полным аналогом. Именно «Победу», которую инженеры ковали на протяжении всей Великой Отечественной войны, историки называют символом послевоенного возрождения Советского Союза. Ее серийное производство началось в нашей стране 28 июня 1946 года.

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Работа с прототипами

Разработка первого в СССР легкового автомобиля среднего класса велась до и даже во время Великой Отечественной войны. Конструкторам Горьковского автозавода (ГАЗ) во главе с Андреем Липгартом, который получил за этот проект Сталинскую премию, пришлось работать с нуля, перенимая в своих расчетах опыт и достижения трофейного автопрома Германии и США.

Есть мнение, что знаменитый ГАЗ-М20 стал копией немецкого Opel Kapitan образца 1938 года (лучшее авто в то время в мире в своем классе). Однако наши инженеры лишь взяли эту модель как прототип, например позаимствовали у Opel общую конструкцию передней подвески. При этом фактически все элементы дизайна были переосмыслены, что вывело на линию производства новое самобытное авто. Внимательный глаз это легко разглядит, сравнив внешний вид «Победы» и Kapitan — общего там крайне мало, начиная хотя бы с того, что запасное колесо у «немца» крепилось снаружи в футляре на багажнике.

То же самое касается двигателя «Победы», который приписывали американской разработке, — горьковские автоинженеры действительно изначально, с конца 1930-х годов, работали с движками по лицензии из США. Но на ГАЗ-М20 встал уже серьезно доработанный нашими «кулибиными» мотор, о чьем иностранном происхождении говорить уже не приходилось.

Знак послевоенной эпохи

Как рассказал «Парламентской газете» доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института военной истории Минобороны, полковник запаса Андрей Климов, проектирование автомобиля стало настоящим вызовом для инженеров завода — нужно было создать экономичный, доступный по цене и надежный транспорт с современным дизайном.

По его словам, в 1944 году прототипы автомобиля были готовы к испытаниям. Но первые тесты выявили множество недостатков, которые потребовали доработки. И спустя чуть более месяца после капитуляции гитлеровских войск, 19 июня 1945 года, предсерийные экземпляры «Победы» продемонстрировали высшему руководству страны во главе с Иосифом Сталиным. Именно после этого был выбран четырех-, а не шестицилиндровый вариант двигателя (объем — 2,1 литра, мощность — 50 л. с.) и окончательно закреплено название — М20 «Победа».

Спустя год началось серийное производство — «Победа» была первым в СССР массовым легковым автомобилем среднего класса. Именно эта модель, по словам Климова, «стала символом послевоенной эпохи и возвращения к нормальной жизни, символом восстановления СССР».

Несущий кузов и независимая передняя подвеска

Историк рассказал и о ключевых инженерных решениях ГАЗ-М20. Во-первых, «Победа» оказалась первой в СССР машиной с несущим кузовом бескрылой конфигурации — это, пояснил Климов, значительно улучшило ее ходовые характеристики.

Во-вторых, первая легковушка имела независимую переднюю подвеску, что обеспечивало плавность хода. В-третьих, дизайн автомобиля учитывал аэродинамику, что позволило снизить расход топлива (в среднем 11 литров на 100 километров). А максимальная скорость составляла около 105 км/ч.

Климов также заметил, что дизайн «Победы» отличался плавными линиями кузова и хромированными элементами отделки, что делало ее привлекательной как для госслужащих, так и для обычных граждан. «Стоит сказать, что на ее базе создавались различные модификации — такси, санитарные автомобили, а также машины для экспорта за рубеж», — рассказал он.

Последняя «Победа» сошла с конвейера ГАЗа 31 мая 1958 года — всего было выпущено более 240 тысяч автомобилей всех модификаций. «История создания автомобиля ГАЗ-М20 "Победа" — важная часть наследия отечественного автопрома. Автомобиль не только воплотил передовые инженерные решения своего времени, но и стал символом новой эры индустриализации послевоенного СССР», — считает Андрей Климов.