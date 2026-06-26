Назван главный недостаток китайской пленки для кузова машины

Качественная пленка после того, как ее сняли с автомобиля, оставляет липкий след на собственной подложке, некачественная - на лакокрасочном покрытии. В последнем случае кузов приходится дополнительно чистить, используя агрессивные растворители или механическую обработку, которая может навредить лакокрасочному покрытию. Об этом Lenta.ru рассказал специалист студии детейлинга Андрей Матрохин.

© Российская Газета

По словам профессионала, в большинстве случаев наименее качественные изделия в сфере оклейки - китайского производства. Такая планка помимо прочего может отклеиваться, особенно по краям, на бамперах, порогах, а также желтеть и выцветать, что особенно заметно на горизонтальных поверхностях, таких как капот и крыша.

Но не следует считать китайскую пленку гарантированно некачественной. Встречаются и достойные предложения от авторитетных брендов. Соответственно, следует внимательно изучать отзывы, поговорить с мастерами и, главное, - не покупать слишком дешевую пленку.

Эксперт также рассказал, что пленки для оклейки кузова бывают разными, в частности, виниловыми или полиуретановыми. У каждой есть свои сильные и слабые стороны.

Виниловая пленка сделана из поливинилхлорида, а полиуретановая - из термопластичного полиуретана. Винил более жесткий, при сильном растяжении или ударе он трескается и может порваться. Полиуретан, напротив, пластичен и упруг. Он хорошо тянется и возвращается в исходное состояние. Однако у такой пленки высокая стоимость и повышенные требования к квалификации мастера. Если специалист неопытный, возрастает риск ошибок. Могут появятся воздушные пузыри, складки и отслоения краев.