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Назван главный недостаток китайской пленки для кузова машины

Российская Газетаиещё 1

Качественная пленка после того, как ее сняли с автомобиля, оставляет липкий след на собственной подложке, некачественная - на лакокрасочном покрытии. В последнем случае кузов приходится дополнительно чистить, используя агрессивные растворители или механическую обработку, которая может навредить лакокрасочному покрытию. Об этом Lenta.ru рассказал специалист студии детейлинга Андрей Матрохин.

Назван главный недостаток китайской пленки для кузова машины
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По словам профессионала, в большинстве случаев наименее качественные изделия в сфере оклейки - китайского производства. Такая планка помимо прочего может отклеиваться, особенно по краям, на бамперах, порогах, а также желтеть и выцветать, что особенно заметно на горизонтальных поверхностях, таких как капот и крыша.

Но не следует считать китайскую пленку гарантированно некачественной. Встречаются и достойные предложения от авторитетных брендов. Соответственно, следует внимательно изучать отзывы, поговорить с мастерами и, главное, - не покупать слишком дешевую пленку.

Эксперт также рассказал, что пленки для оклейки кузова бывают разными, в частности, виниловыми или полиуретановыми. У каждой есть свои сильные и слабые стороны.

Виниловая пленка сделана из поливинилхлорида, а полиуретановая - из термопластичного полиуретана. Винил более жесткий, при сильном растяжении или ударе он трескается и может порваться. Полиуретан, напротив, пластичен и упруг. Он хорошо тянется и возвращается в исходное состояние. Однако у такой пленки высокая стоимость и повышенные требования к квалификации мастера. Если специалист неопытный, возрастает риск ошибок. Могут появятся воздушные пузыри, складки и отслоения краев.