Почему избыток автобрендов из КНР в РФ может привести к исчезновению марок

Российский автомобильный рынок за последние несколько лет пережил беспрецедентное нашествие китайских брендов. Если еще недавно покупатели могли перечислить два-три известных названия из КНР, то сегодня число представленных марок исчисляется десятками. Для потребителя такое разнообразие выглядит как безусловный плюс, однако именно избыток брендов может стать причиной масштабного сокращения их числа уже в ближайшие годы. Парадокс заключается в том, что главная угроза для китайских производителей в России исходит не от европейских, корейских или японских конкурентов, а от других китайских компаний, рассказал "Российской газете" основатель компании ВсеИзКитая, председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации Экспортёров и Импортеров Андрей Коган.

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За последние годы Китай превратился в крупнейший автомобильный рынок мира. Внутри страны работают сотни производителей, многие из которых стремятся выйти на зарубежные рынки. После ухода ряда западных брендов российский рынок оказался одной из самых привлекательных площадок для экспансии. В результате многие компании поспешили занять освободившиеся ниши. Однако объем рынка остается ограниченным. Даже при высоком спросе невозможно бесконечно увеличивать количество игроков без последующей консолидации.

Сейчас ситуация напоминает этап бурного роста китайского автомобильного рынка внутри самого Китая десять-пятнадцать лет назад. Тогда на рынке существовали десятки малоизвестных производителей, многие из которых активно инвестировали в развитие и расширение модельного ряда. Со временем конкуренция усилилась настолько, что значительная часть компаний была поглощена более крупными игроками или вовсе прекратила существование. Аналогичный процесс постепенно начинает формироваться и на экспортных направлениях.

Проблема заключается в том, что присутствие бренда на рынке требует огромных затрат. Недостаточно просто привезти автомобили и открыть несколько дилерских центров. Необходимо поддерживать склад запасных частей, обучать персонал, развивать сервисную сеть, обеспечивать гарантийное обслуживание и регулярно обновлять модельный ряд. Для небольших производителей такие расходы становятся серьезным испытанием, особенно если объемы продаж оказываются ниже ожиданий.

Для покупателя наличие большого количества брендов создает иллюзию широкой конкуренции, однако в действительности многие марки продают схожие автомобили, построенные на одинаковых платформах и ориентированные на одну и ту же аудиторию. Когда десять компаний одновременно предлагают кроссоверы одного класса с похожими характеристиками и близкой стоимостью, рынок неизбежно начинает отсеивать менее успешных участников.

Дополнительное давление оказывает сама структура китайской автомобильной промышленности. Многие производители находятся в постоянной гонке за объемами продаж. Чтобы сохранить позиции, компании вынуждены регулярно снижать цены, предлагать скидки и выводить новые модели. Такая стратегия работает в краткосрочной перспективе, но со временем приводит к сокращению прибыли. В результате часть брендов оказывается не готова поддерживать долгосрочное присутствие на зарубежных рынках.

Особенно уязвимыми выглядят марки, которые представлены ограниченным модельным рядом. Если бренд предлагает одну-две модели, любая ошибка в позиционировании может привести к резкому снижению продаж. Более крупные производители имеют возможность компенсировать неудачи одних автомобилей успехом других. Небольшие компании такой возможности лишены.

Важным фактором становится и развитие дилерской сети. Для большинства покупателей наличие официального сервиса играет не меньшую роль, чем характеристики самого автомобиля. Если владелец не уверен, что через несколько лет сможет быстро получить необходимые запчасти или пройти гарантийное обслуживание, он чаще выбирает более известный бренд. По этой причине компании с ограниченной сетью дилеров постепенно оказываются в менее выгодном положении.

Отдельный риск связан с доверием покупателей. Российский рынок уже проходил через ситуации, когда отдельные автомобильные марки покидали страну, оставляя владельцев с вопросами по обслуживанию и поставкам деталей. Поэтому многие клиенты сегодня обращают внимание не только на стоимость автомобиля, но и на устойчивость самого производителя. Чем меньше известность бренда и чем слабее его позиции на рынке, тем сложнее ему завоевать доверие покупателей.

Наиболее устойчивыми выглядят компании, которые обладают крупными финансовыми ресурсами, собственными технологиями и масштабным производством. Такие производители способны инвестировать в локализацию, расширять сервисную инфраструктуру и поддерживать присутствие даже в периоды снижения спроса. Именно они, вероятнее всего, станут основными бенефициарами будущей консолидации рынка.

Дополнительным фактором становится изменение потребительского поведения. На начальном этапе покупатели были готовы экспериментировать с новыми брендами, поскольку главным преимуществом являлась доступность автомобилей и высокий уровень оснащения. Сегодня рынок становится более зрелым. Все больше клиентов интересуются остаточной стоимостью автомобиля, доступностью обслуживания и долгосрочной надежностью. По мере накопления статистики эксплуатации преимущество будут получать марки, сумевшие доказать свою устойчивость на практике.

Еще одна причина возможного сокращения числа брендов связана с локализацией производства. Государственная политика все активнее стимулирует развитие производства внутри страны. Для автопроизводителей это означает необходимость инвестиций в сборочные площадки, логистику и цепочки поставок. Далеко не каждая компания готова нести такие расходы ради относительно небольшой доли рынка. Поэтому часть брендов может предпочесть уйти из России или сократить свое присутствие.

Нельзя исключать и влияние глобальной конкуренции внутри самого Китая. Многие производители сталкиваются с серьезным давлением на внутреннем рынке, где борьба за покупателя становится все более жесткой. Компании вынуждены концентрировать ресурсы на ключевых направлениях развития. В такой ситуации зарубежные проекты, которые не демонстрируют достаточной эффективности, могут оказаться среди первых кандидатов на сокращение.

При этом речь не идет о массовом уходе китайских автомобилей из России. Скорее наоборот, китайский автопром останется доминирующей силой на рынке в обозримом будущем. Изменится структура присутствия. Вместо десятков относительно небольших брендов рынок постепенно может перейти к модели, в которой основную долю продаж будут контролировать несколько крупнейших игроков. Подобный процесс уже происходил в различных отраслях экономики и является естественным этапом развития конкурентной среды.

Главным трендом ближайших лет может стать не появление новых китайских марок, а постепенное исчезновение части уже представленных брендов. Победителями окажутся те компании, которые сумеют доказать свою финансовую устойчивость, сформировать широкую дилерскую сеть, обеспечить надежный сервис и выстроить долгосрочные отношения с покупателями. В условиях усиливающейся конкуренции сам факт китайского происхождения автомобиля перестает быть преимуществом. Теперь китайским производителям предстоит конкурировать прежде всего друг с другом, а эта борьба зачастую оказывается намного жестче, чем противостояние с зарубежными соперниками, - отметил специалист.