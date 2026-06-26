Belgee X70 или Volga K40 — что выгоднее брать

«За рулем» сравнил российские цены клонов Geely Atlas — Belgee X70 и Volga K40.

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Белорусское-китайское предприятие « Белджи» отчиталось о выпуске 50 тысяч товарных экземпляров среднеразмерного кроссовера Belgee X70.

На это понадобилось чуть более двух лет: производство модели под этим именем началось в мае 2024 года. Юбилейная машина – полноприводная версия в комплектации «Престиж+», окрашенная в цвет синий металлик. Пресс-служба бренда сообщает, что в ближайшее время автомобиль отправится в один из дилерских центров. Напомним, значительная часть продукции «Белджи» поставляется в Россию.

У нас Belgee X70 представлен в четырех комплектациях: «Актив» (Active), «Стиль» (Style), «Престиж» (Prestige) и «Престиж+» (Prestige+). Базовая версия кроссовера стоит в России 2 499 990 рублей.

При этом в РФ теперь производится и продается Volga K40 – близкий по платформе и характеристикам автомобиль. Он современнее (в основе – рестайлинговый Geely Atlas, а не предшествующий ему Atlas Pro, как в случае с Belgee), но и дороже: цена базовой комплектации «Стандарт» составляет 2 749 000 рублей.

Сравним обе модели и в «топе». Такой Belgee X70, как на первом фото – в максимальной комплектации «Престиж+» – обойдется россиянину в 3 001 990 рублей (без учета спецпредложений), тогда как Volga K40 в топ-версии «Премиум» потянет уже на 3 799 000 рублей. Но тут и по матчасти разница явная: обе машины будут полноприводными, но Волга располагает 2-литровым мотором на 200 л.с. в паре с 8АКП, тогда как у Белджи – 1.5, 150 л.с. и 7АКП.

Ранее «За рулем» рассказал, что Belgee X70 вошел в список самых выгодных по цене и обслуживанию машин в России.