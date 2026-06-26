Ученые создали бак для "Волги", который не ржавеет и не боится ударов

Инженеры увеличили объем бака для Волги ГАЗ–24 и втрое повысили его прочность.

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Ретроавтомобили Волга обретают второе дыхание, но их владельцы до сих пор мучаются с одной и той же проблемой: родной стальной бензобак тяжелый, быстро покрывается коррозией, а на бездорожье его легко пробить.

Ученые Новгородского государственного университета нашли элегантное решение и создали топливный бак для семейства Волги (ГАЗ-24 - ГАЗ-31105), которому не страшны ни время, ни камни из-под колес.

Новая разработка кардинально отличается от заводской. Вместо уязвимой листовой стали инженеры применили легкий алюминий, который не ржавеет и существенно снижает вес конструкции. Однако главное – это толщина стенок: она в три раза превышает стандартную. Как пояснил автор проекта Александр Кубе, такое решение делает бак практически «неуязвимым» для сквозных пробоин и утечек горючего даже при серьезных механических воздействиях.

Но создатели пошли дальше простой замены материала. Они хитро перекроили геометрию резервуара, чтобы максимально использовать свободное пространство под днищем классической Волги. В итоге объем топливного бака вырос, что стало настоящим подарком для автопутешественников, жителей отдаленных районов и участников ретропробегов, которым стандартных 55 литров часто катастрофически не хватает.

На данный момент у разработчиков уже готовы точные чертежи, проведены все расчеты, и даже изготовлен первый рабочий прототип, который успешно покрасили, заправили и установили на тестовый автомобиль.

Чтобы модернизация была безопасной, конструкторы сохранили штатную заливную горловину и отдельно вывели систему для корректной работы обратного клапана – все как положено по технике безопасности.

Сейчас команда ученых готовится к самому ответственному этапу – практическим испытаниям. Проверять надежность новинки будут в экстремальных условиях на закрытом полигоне, чтобы исключить любые риски на дорогах общего пользования.

Впереди у изобретателей еще одна важная миссия: узаконить изменения в ГИБДД. Как только юридические вопросы будут решены, уникальные алюминиевые баки поступят в серию, став долгожданным спасением для коллекционеров, реставраторов и всех, кто не мыслит жизни без культового автомобиля.

Ранее «За рулем» объяснил, чем опасны альтернативные способы влияния на топливную систему.