Британский инженер создал паровой мотоцикл быстрее Tesla

Самый быстрый паровой мотоцикл преодолел 402 метра за 5,5 секунды . Самый быстрый мотоцикл в мире разгоняется до 100 км/ч за 0,4 секунды, используя паровую тягу. Этот паровой аппарат, достигающий скорости почти 310 км/ч, доказывает: самые быстрые мотоциклы на планете не обязательно потребляют топливо. Об этом сообщает Carscoops.

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Сайкс, 62-летний инженер-конструктор из Северного Йоркшира, создал, владеет и сам управляет мотоциклом «Сила природы» — самым быстрым в мире по разгону. Вопреки ожиданиям, этот байк работает не на бензине, а на пару. Недавно его продемонстрировали в действии на британской трассе Санта-Под.

Стартовый рывок этого мотоцикла поражает: 0,4 секунды до 100 км/ч. На 402 метрах он разогнался до 310 км/ч за 5,5 секунды. Лишь реактивный мотоцикл француза Эрика Тебуля проехал эту дистанцию быстрее — за 4,976 секунды.

Заезд Тебуля состоялся в сентябре 2022 года: он разогнался до 467,5 км/ч на мотоцикле, работающем на перекиси водорода. «Сила природы» показывает лучшие результаты на коротких дистанциях: восьмую милю (201 метр) он прошёл за 3,17 секунды со скоростью 326,7 км/ч, а дистанцию в 1000 футов (305 метров) — за 4,53 секунды на скорости 310,6 км/ч.

Сайкс начал работу над паровым мотоциклом в 2022 году и сейчас довёл его до пятой версии. Он продолжает доработку и уверен, что время на дистанции 402 метра можно улучшить ещё на 0,6 секунды, сократив его до менее чем 5 секунд. На одном из заездов на трассе Santa Pod Raceway Сайкс уже улучшил свой результат до 5,44 секунды.