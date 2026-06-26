Когда прекратится рост импорта авто из Японии

Согласно сообщению пресс-службы Дальневосточного таможенного управления, за январь - май 2026 года, физические лица ввезли в Россию для личного пользования 152 410 автомобилей, что на 22,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Больше всего машин было ввезено из Японии - 90,8% (свыше 138 тыс.), из Южной Кореи - 6,6% (более 10 тыс.), из Китая - 2,6% (почти 4 тыс.).

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Эксперт Борис Беленький заявил в связи с этим "Автовзгляду", что трактовать рост импорта из Японии как долгосрочный тренд не следует.

"Сработал фактор упреждающего спроса: изменения в регулировании утильсбора и ужесточение правил ввоза из ЕАЭС, создавших у участников рынка ожидания дальнейших осложнений. Рост импорта в первом полугодии может быть объяснен стремлением потребителей и посредников закрыть сделки до возможных новых ограничений", - прокомментировал ситуацию эксперт.

Специалист уверен, что спрос продолжит какое-то время расти, но в основном на модели, подпадающие под льготный режим для физических лиц. Однако, по его словам, имеются системные риски. Японские власти регулярно корректирует перечни запрещенной к экспорту продукции. Сейчас под запретом транспорт с объемом двигателей больше 1,9 литра, а также электромобили и гибриды. Параллельно сохраняются проблемы с платежами и страхованием морских перевозок.

"Я не уверен, что мы сможем ввозить столько же машин из Японии через год-два. Пока процесс идет, но, если внешнее давление усилится, канал может дать сбой", - считает он.

При этом, по его прогнозу, останутся такие каналы, как ввоз японских марок, выпущенных на китайских заводах, а также транзит через страны ЕАЭС. Наконец, остается вариант ввоза машин из Южной Кореи, который, по мнению эксперта, мог бы частично заместить японские поставки.