Какие китайские кроссоверы можно взять по цене Lada Vesta SW Cross
Разумной альтернативой Lada Vesta SW Cross (1,9-2,2 млн рублей) сегодня являются свежие, но не новые китайские кроссоверы, считает эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев.
Одним из хороших вариантов, по мнению эксперта, является кроссовер Exeed TXL, цены на который начинаются с 1,5 млн рублей за исполнение с начальным мотором 1,6 литра и при пробеге порядка 150 тыс. км. За 2 млн рублей есть еще более привлекательный вариант со старшим 2-литровым двигателем, пробегом менее 100 тыс. км и возрастом машины 3-4 года. Exeed TXL отличает просторный салон и богатое оснащение.
В топовых версиях есть два широкоформатных дисплея по 12,3 дюйма, панорамная крыша, кожаная отделка сидений, вентиляция передних кресел, подогрев руля, лобового стекла и форсунок омывателя, система камер кругового обзора, электропривод двери багажника с бесконтактным открытием, ионизатор воздуха, адаптивный круиз-контроль и другие ассистенты вождения.
Или, как вариант, можно посмотреть в сторону дорестайлинговой Omoda C5. Цены на такой автомобиль с пробегом 50 тысяч км, передним приводом, мотором объемом 1,5 литра и вариатором стартуют от 1,5 млн рублей. Полноприводный вариант с 1,6-литровым агрегатом и преселективным "роботом" обойдется уже в 1,9 млн рублей за "трехлетку" также с пробегом порядка 50 тысяч км.
По габаритам и функционалу Omoda C5 близка к Lada Vesta SW Cross, а багажный отсек немного уступает таковому у универсала Vesta (378 л против 480). В актив Omoda C5 можно записать современный дизайн, щедрое оснащение (бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя, камера заднего вида, задние датчики парковки, двухзонный климат-контроль, система кругового обзора, беспроводная зарядка, голосовое управление), а также комфортный ход и неплохую динамику разгона в сочетании со средним расходом топлива на уровне 7-8 л/100 км.
Третья опция, которую отметил эксперт, - ввозимый "по серому" кроссовер Lynk & Co 06. Он подчеркивает, что фактически это субкомпакт с передним приводом и маленьким в сравнении с Lada Vesta SW Cross багажным отделением (280 л). Агрегатная связка знакома по моделям Geely и Belgee - 1,5-литровый турбоагрегат спарен с 7-ступенчатым "преселективом" и передним приводом.
Есть передовые электронные ассистенты ADAS. Из минусов отмечается высокая стоимость обслуживания. Цена составляет от 2 млн рублей за пятилетние машины с пробегом менее 100 тысяч км.