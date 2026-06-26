Какие китайские кроссоверы можно взять по цене Lada Vesta SW Cross

Разумной альтернативой Lada Vesta SW Cross (1,9-2,2 млн рублей) сегодня являются свежие, но не новые китайские кроссоверы, считает эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев.

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Одним из хороших вариантов, по мнению эксперта, является кроссовер Exeed TXL, цены на который начинаются с 1,5 млн рублей за исполнение с начальным мотором 1,6 литра и при пробеге порядка 150 тыс. км. За 2 млн рублей есть еще более привлекательный вариант со старшим 2-литровым двигателем, пробегом менее 100 тыс. км и возрастом машины 3-4 года. Exeed TXL отличает просторный салон и богатое оснащение.

В топовых версиях есть два широкоформатных дисплея по 12,3 дюйма, панорамная крыша, кожаная отделка сидений, вентиляция передних кресел, подогрев руля, лобового стекла и форсунок омывателя, система камер кругового обзора, электропривод двери багажника с бесконтактным открытием, ионизатор воздуха, адаптивный круиз-контроль и другие ассистенты вождения.

Или, как вариант, можно посмотреть в сторону дорестайлинговой Omoda C5. Цены на такой автомобиль с пробегом 50 тысяч км, передним приводом, мотором объемом 1,5 литра и вариатором стартуют от 1,5 млн рублей. Полноприводный вариант с 1,6-литровым агрегатом и преселективным "роботом" обойдется уже в 1,9 млн рублей за "трехлетку" также с пробегом порядка 50 тысяч км.

По габаритам и функционалу Omoda C5 близка к Lada Vesta SW Cross, а багажный отсек немного уступает таковому у универсала Vesta (378 л против 480). В актив Omoda C5 можно записать современный дизайн, щедрое оснащение (бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя, камера заднего вида, задние датчики парковки, двухзонный климат-контроль, система кругового обзора, беспроводная зарядка, голосовое управление), а также комфортный ход и неплохую динамику разгона в сочетании со средним расходом топлива на уровне 7-8 л/100 км.

Третья опция, которую отметил эксперт, - ввозимый "по серому" кроссовер Lynk & Co 06. Он подчеркивает, что фактически это субкомпакт с передним приводом и маленьким в сравнении с Lada Vesta SW Cross багажным отделением (280 л). Агрегатная связка знакома по моделям Geely и Belgee - 1,5-литровый турбоагрегат спарен с 7-ступенчатым "преселективом" и передним приводом.

Есть передовые электронные ассистенты ADAS. Из минусов отмечается высокая стоимость обслуживания. Цена составляет от 2 млн рублей за пятилетние машины с пробегом менее 100 тысяч км.