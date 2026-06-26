Sollers на будущее: "Атланта" больше нет, локализация автомата и новая «семерка»

Представляя на мероприятии широкий ряд вариантов исполнения нового фургона Sollers SF5, производитель познакомил с планами компании на ближайшую перспективу. Они довольно интересные, поэтому поделимся ими без утайки.​

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Легендам тут не место

Начнем, пожалуй, с темы, которая на слуху не фигурально, а фактически – с номенклатуры продукции. Как наверное многие уже поняли, первоначально выбранная, вероятно, с оглядкой на бывших партнеров практика именования моделей отдельными словами, конкретно – именами собственными из античной мифологии, сменилась буквенно-цифровой кодировкой. Первым погиб Атлант, превратившийся в SF5. Степень его локализации достигает 83%, позволяя в полном объеме компенсировать утилизационный сбор. Не многие отечественные бренды могут похвастаться подобными достижениями. Но об этом подробнее мы поговорим чуть позже, а пока вернемся к названиям.

Когда в 2022 году происходил перезапуск предприятия, цель стояла стартовать как можно быстрее, чтобы максимально загрузить завод после ухода Ford. Для этого были выбраны две наиболее подходящие на тот момент модели, превратившиеся в Атланта и в Арго. Основываясь на прежнем опыте, компания предполагала, что двух машин более чем достаточного для планомерного развития и процветания. Но аппетит, как известно, приходит во время еды.

Возбудившиеся на фоне значительно возросшей технологической свободы амбиции привели к огромнейшему расширению модельного ряда, включающему сегодня комтранс уже нескольких сегментов. Ориентироваться в нем и потребителю, и производителю гораздо проще с помощью как раз правильно сформированных буквенно-цифровых кодов, отражающих суть той или иной линейки, нежели просто каких-то слов. Пусть и очень красивых, даже самых что ни на есть античных.

Так на свет появился SF. Впрочем, как расшифровывается данная аббревиатура, в компании однозначно не говорят, предпочитая держать многозначительную интригу и рассуждать о вариативности: «Соллерс Фургон», «Соллерс Функциональный» и так далее. В итоге один Атлант превратился в целую линейку SF, уже включающую «единичку» и «пятерку». Совсем скоро появится SF7, и догадайтесь, кто претендует занять вакантную третью позицию? Правильно, первый претендент – это второй основатель современной производственной программы компании Арго. Таким образом, вся коммерческая линейка будет зашита в SF.

Идем дальше. SP – это «Соллерс Пассажирский», куда уже входит бизнес-вэн SP7, которому производитель также прочит «Соллерс Премиальный». SA – без сомнения «Соллерс Автобусы». TR (среднетоннажная линейка) – «траки» от Trucks. А вот с ST возникает небольшой затык, поскольку слово «пикапы» начинается с другой буквы. Но все мы понимаем, откуда в аббревиатуре взялась буква Т, поэтому не будем судить строго и просто свыкнемся. Тем более, что пикапы тоже отчасти «траки», но другие. Поэтому ST.

Вот с таким модельным рядом Sollers собирается штурмовать вершины автомобильного Олимпа (все-таки без Древней Греции никак не обойтись). По планам уже в 2027 году совокупные продажи еще пока Арго, SF5, SF1 и почти созревшего SF7 должны превысить 20% рынка.

Большая ставка в этой связи делается на выпуск в текущем году «семерки». Сам по себе сегмент, куда она целится, небольшой – порядка 4000 машин в год, из которых в среднем 90% приходится на автобусы, а 10% – на цельнометаллические фургоны. Но в общей массе она играет определенную роль, поэтому «семерке» есть за что побороться.

В серию она должна пойти в начале четвертого квартала текущего года. Это будет, напомним, машина длиной 7,5 м с вместительностью ЦМФ порядка 18 кубов. Пассажировместимость автобуса – 19+3 либо 22+1. Агрегатная база знакома: 2,7-литровый 150-сильный дизель HFC4DE1-1D в паре с 6-ступенчатой механикой. Автомат появится после его локализации в первом полугодии 2028 года.

Шесть или восемь?

Кстати, об АКП. Важной составляющей запланированного восхождения на Олимп является локализация коробки передач. Пока не совсем ясно, какой агрегат ее получит. В периметре Соллерса, как известно, два автомата: 6-ступенчатый от Aisin, который ставится на SF5, и 8-ступенчатый, идущий с пикапом ST9. Ошибочно предполагается, что последний комплектуется «цетэфовским» 8НР50. Это не совсем так. АКП от ZF с китайского завода предназначена исключительно для дизельной модификации пикапа. А бензиновый мотор на этой модели работает в паре с детищем малоизвестной у нас компании Harbin Dongan Auto Engine (DAAE) – A8R50.

Эта дочерняя компания China Changan Automobile Group, ранее известная как государственный завод № 120, была основана в 1948 г. Сегодня она занимается выпуском двигателей и трансмиссий (механических и автоматических), в линейку которых упомянутая A8R50 как раз и входит.

Есть версия, что это переосмысленная вариация на тему хорошо известной «хендэвской» коробки A8TR1, которая создавалась в сотрудничестве со все тем же ZF (куда в трансмиссиях без немцев) на основе 8НР. Ею комплектовались такие крупные и мощные корейские автомобили, как Hyundai Equus, Kia Mohave, модельный ряд Genesis и прочие машины.

Про A8R50 известно, что это классический гидромеханический агрегат с гидротрансформатором. Максимальный перевариваемый крутящий момент (как можно понять по индексу) – 500 Нм, общий номинальный диапазон передаточных чисел – 7,81, масса – 76 кг, размеры – 648×394×382 мм. Коробка поддерживает передовые электронные функции, может применяться в автономных транспортных средствах, гибридах, автомобилях, оснащенных старт-стопом и «умной парковкой».

Но, понятное дело, это более дорогая и сложная АКП, чем «шестиступка». Хотя и более прогрессивная, а значит – более перспективная. Вот эти-то аргументы руководством Соллерса сейчас во всех вариациях и анализируются. Остаться должен только один, и кто это будет – пока не определено. Но предполагается, что уже в 2028 году машины марки (SF1, SF5 и SF7) будут комплектоваться локализованным автоматом. Его производство будет налажено либо в Заволжье на ЗМЗ, либо на Елабужском заводе двигателей – обе площадки одинаково хорошо подготовлены к подобной локализации и имеют достаточно компетенций для ее осуществления.

Процесс пойдет поэтапно, так же, как он происходил в отношении 6-ступенчатой механики. Сначала – отверточная сборка, потом локальное изготовление крупных корпусных деталей, затем переход на функциональную начинку, опять же – от крупного к более мелкому. Сейчас, например, для все той же механики список отечественных деталей включает широчайший комплект компонентов вплоть до мельчайших шестерен. Так же будет и с автоматом, поскольку он объективно нужен развивающемуся модельному ряду.

Локализация на всю голову

Из дальнейших планов по локализации стоит выделить узлы и компоненты (что-то производится собственными силами, что-то предоставляется сторонними поставщиками), предназначенные для Sollers SF5. На 2026 год намечено получение российских иммобилайзеров и блоков управления кузовной электроникой, бамперов, молдингов и зеркал, пружин, рессор и трубок тормозной системы, топливных баков и опор двигателя и коробки передач, коленвалов, распредвалов, поршней и пальцев, ремней безопасности, рулевого колеса, подушек безопасности и электронных блоков управления. В 2027 году должны быть локализованы мультимедийные системы, блок управления комбинацией приборов и приборы управления климатом, система стеклоочистки, топливопровод, радиатор и трубки топливного насоса. К 2030 году появятся локализованные фильтры, кольца, клапаны и седла, шатуны и уплотнения ДВС, выхлопная система, топливный насос и турбокомпрессор, подрамник, карданный вал и ступичные подшипники, блоки управления ABS и ESP, ЭБУ коробки передач, жгуты проводов, панель приборов, дверные панели и стойки.

А вот с полным приводом пока вопросы. Он для модели пока не планируется. Технологически это довольно сложно, модернизация «тележки» должна пройти радикальная. К тому же не очень понятны перспективы такой модификации: полный привод тут весьма специфическая и далеко не самая востребованная опция. Возможно, в дальнейшем, когда линейка будет дополняться гибридными версиями (пока четких планов в этом отношении нет, но логика технологического развития и вектор азиатского партнера подсказывают, что они появятся), полный привод как один из вариантов распределения крутящего момента от силовой установки в том или ином ее виде получит объективное право на существование. Но это мы забежали далеко вперед.

Пока же привод на все оси – это прерогатива УАЗа Профи, который, кстати, в сентябре-октябре ждет обновление на компонентах Соллерса, используемых для пикапов.

А вот Арго будет оставаться прежним. Машина нормально продается и пользуется стабильным спросом в профессиональном сообществе. С точки зрения того, что есть на рынке в ее ценовой категории, она, по мнению Соллерса, не требует обновления. Хотя стоит признать, что с момента появления «головастика» сегмент заметно расширился. В том числе за счет более современных автомобилей. А Арго, как в той песне: «Каким ты был, таким ты и остался».

Из других интересных обновлений – запуск через пару-тройку месяцев пикапа Sollers ST8 с автоматом. Машина получит агрегатную базу старшего брата ST9 и будет стоить от 3,17 миллиона рублей. Это будет самая доступная точка входа в сегмент так называемых «премиальных пикапов» с АКП.

Вот, пожалуй, и все, что имеет смысл рассказать про ожидаемые новинки, в предвкушении которых Sollers проходит экватор 2026 года. Теперь главная задача – реализовать запланированное так, как это было задумано, и получить адекватную обратную связь от рынка, которому с этими новинками жить долгие годы.