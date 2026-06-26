В США запретили продажу машин шведского бренда Polestar

Министерство торговли США запретило шведской компании Polestar продавать новые автомобили на американском рынке. Отказ в продлении разрешения касается машин после 2027 модельного года. Причиной стало «Правило о подключенных транспортных средствах», направленное против автомобилей с китайскими коммуникационными технологиями, пишет Carscoops.

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Напомним, что контрольный пакет акций Polestar принадлежит китайской Geely, поэтому европейский бренд попал под ограничения.

Правило, окончательно утвержденное при администрации Байдена, защищает национальную безопасность. Беспокойство вызывают способность автомобилей собирать данные о владельцах через Bluetooth, Wi-Fi, сотовую и спутниковую связь, а также риск удаленного вмешательства. Ограничения на программное обеспечение вступят в силу с моделей 2027 года, на аппаратную часть — с 2030 года.

В этой истории есть важный нюанс: Polestar 3 — единственная модель, которую компания выпускала в США. С 2024 года ее собирали на заводе в Южной Каролине, однако почти все машины отправляли на экспорт в Европу. Что теперь будет с этим производством, неизвестно. Оставшиеся в Америке запасы моделей с индексом 3 и 4 пока можно купить, и компания пообещала продолжать обслуживание уже проданных автомобилей.

Интересно, что принадлежащая той же Geely марка Volvo получила нужное разрешение в мае. А Lincoln и Buick только предстоит пройти такую же проверку, потому что обе марки продают в США модели китайского производства: Lincoln Nautilus и Buick Envision.

Ранее стало известно, что концерн Renault собрался сократить во Франции 800 инженеров. По мнению руководства, это позволит оптимизировать процессы и повысить конкурентоспособность с автопроизводителями из Китая.