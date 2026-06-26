Названы действенные способы продлить ресурс двигателя

Перечислены факторы загрязнения двигателя и способы продления его ресурса.

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Один из ключевых и самых затратных узлов автомобиля – двигатель, поэтому забота о его чистоте напрямую влияет на срок службы. Специалисты в эфире радио «Комсомольская правда» перечислили основные источники загрязнений и способы борьбы с ними.

Первый и, пожалуй, самый неизбежный фактор – продукты естественного износа деталей. Трение внутри цилиндропоршневой группы, коленчатого и распределительного валов, а также элементов газораспределительного механизма приводит к появлению микрочастиц. Эти частицы неизбежно смешиваются с моторным маслом. Ситуацию можно смягчить: регулярная замена масла и установка качественных масляных фильтров помогают убрать ту грязь, которую фильтр не в силах задержать.

Между прочим, на чистоту мотора активно влияет и то, как сгорает топливо. В камере сгорания образуется сажа, которая потом проникает в картер и вступает в контакт с маслом. У дизельных двигателей этот процесс куда более агрессивный – сажевых отложений там значительно больше, чем у бензиновых аналогов.

Картерные газы – отдельная головная боль. По сути, это продукты сгоревшей топливовоздушной смеси, которые прорвались через поршневые кольца. В них полно вредных примесей и мельчайших частиц масла, что создает дополнительную нагрузку на систему смазки.

Что делать? Первым делом – следить за состоянием поршневых колец. Если они закоксовались, может помочь раскоксовка, но в запущенных случаях без диагностики и ремонта не обойтись. Помимо этого, регулярно нужно чистить дроссельную заслонку и регулятор холостого хода. Владельцам машин с непосредственным впрыском топлива стоит взять за привычку промывать впускной тракт и впускные клапаны.

И наконец, банальный, но работающий совет – заливать только качественное топливо с октановым числом, которое рекомендовано производителем. Такой подход снижает количество отложений и помогает мотору работать ровнее.