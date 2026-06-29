Купить машино-место в жилом комплексе готов только каждый пятый россиянин

Опрос: россияне рассказали о своем отношении к парковкам во дворах

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64% респондентов считают, что наличие организованного паркинга — важный критерий при выборе квартиры. 18% опрошенных готовы отказаться от машино-места, если рядом с домом достаточно общественного транспорта.

Самым большим преимуществом паркингов россияне назвали безопасность автомобиля (42%). 28% отметили защиту машины от дождя, снега и других погодных условий, 19% — экономию времени на ежедневном поиске свободного места. 11% рассматривают парковку как инвестицию и возможность сдавать ее в аренду.

В некоторых жилых комплексах стоимость машино-места «вшита» в цену квартиры. Люди, не имеющие личных автомобилей, обычно не спешат продавать свою парковку. Мало ли — гостям понадобится или в семье когда-нибудь появится своя машина. «Я по жизни безлошадный. Мой сосед имеет два автомобиля. - Он готов заплатить за машино-место в нашем паркинге двойную стоимость, но я не соглашаюсь. Дождусь, когда тройную ставку предложит», - рассказывает житель Тюмени Михаил.

Из результатов опроса выяснилось, что россияне воспринимают паркинг как элемент благоустройства. 37% самыми важными характеристиками считают круглосуточное видеонаблюдение и системы безопасности. 24% заявили, что им нужен прямой доступ из лифта. У 21% в приоритете качественное освещение и навигация. 18% обращают внимание на наличие пожарной автоматики и современных инженерных систем.

По данным опроса, 22% респондентов готовы к покупке машино-места, 31% рассматривают такую возможность при наличии рассрочки или специальных условий. 29% предпочли бы арендовать парковочное место, а 18% не видят необходимости в отдельной стоянке.

Эксперт сервиса «Автокод» и профессиональный автоподборщик Игорь Шагапова напоминает, что проблема многих дворов в российских городах — не только нехватка мест: «Водители часто сталкиваются с вандализмом, обнаруживают мелкие и крупные повреждения автомобилей. Есть риск кражи деталей и угона машины. Кроме того, за неправильную парковку можно получить штраф. Автомобили нельзя оставлять на газонах, детских и спортивных площадках, в пожарных проездах и в местах, где они мешают движению другого транспорта».

За нарушение правил остановки и стоянки по статье 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрены штрафы от 500 до 2 тысяч рублей в регионах и до 3 тысяч рублей в Москве и в Санкт-Петербурге. В некоторых случаях автомобиль могут эвакуировать.