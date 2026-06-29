Россиянина лишили водительских прав из-за таблетки от давления

Обычная таблетка от давления стоила мужчине водительского удостоверения.

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Россиянин лишился водительских прав после того, как в его крови обнаружили следы фенобарбитала - вещества, входящего в состав некоторых безрецептурных препаратов от давления. Инцидент произошёл после плановой проверки на алкотестере, которая не показала наличия алкоголя, однако направила водителя на полное медицинское освидетельствование. В медучреждении анализ выявил запрещённый компонент, что стало основанием для признания мужчины находящимся в состоянии опьянения.

Фенобарбитал, обнаруженный в анализах белгородца, входит в состав ряда широко доступных лекарственных средств, используемых для нормализации артериального давления. При этом вещество входит в перечень препаратов, способных вызвать состояние, приравниваемое к опьянению, и влияющее на способность управлять транспортным средством. Многие водители даже не подозревают, что привычные таблетки могут стать причиной лишения прав.

Суд, рассмотрев материалы дела, постановил лишить мужчину водительского удостоверения. Несмотря на то что он принимал препарат по медицинским показаниям и не имел намерения нарушать закон, формальный подход к трактовке результатов анализов не оставил ему шансов на оправдание. В России пока не существует единого перечня лекарств, запрещённых для приёма водителями, что создаёт правовую неопределённость для миллионов автомобилистов.

Эксперты отмечают, что ответственность за приём любых медикаментов перед поездкой полностью лежит на самом водителе. Отсутствие чётких законодательных норм и рекомендаций о том, какие препараты могут повлиять на результаты медицинского освидетельствования, ставит автомобилистов в сложное положение. В результате даже безобидные, на первый взгляд, лекарства могут привести к серьёзным юридическим последствиям.