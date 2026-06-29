Автоэксперт назвал три мотора, которые вас разорят

Автомобильный эксперт Александр Ковалев назвал "Российской газете" три мотора, которые просто разорят владельца.

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"Открывает топ-3 двигатель BMW с индексом N63 - бензиновый V8 4.4 biturbo. Он довольно популярный и ставился на такие модели, как X5, X6, 5-ю, 7-ю серии. Это мощный, горячий мотор, но крайне дорогой в содержании: высокий расход топлива, сложная компоновка, турбины в развале блока, проблемы с охлаждением и масложор. Зачастую покупателя подкупает невысокая стоимость BMW с таким мотором, но для неподготовленного - как морально, так и финансово - покупателя стоимость обслуживания и ремонта может оказаться неподъёмной. Вторая позиция - за британцами: 3-литровый дизельный двигатель Land Rover/Jaguar семейства AJD-V6/Lion. Дурная слава к ним пришла благодаря критическим конструктивным просчётам. Основные проблемы связаны с масляным голоданием, надёжностью коленвала и навесного оборудования. Сломался коленвал, провернуло вкладыши - будьте добры купить новый двигатель. Новая Hyundai SonataТройку лидеров замыкают силовые агрегаты Hyundai и Kia с индексами G4KD/G4KE. Такие моторы ставились на популярные Sportage, Tucson, Santa Fe, Optima, Sonata. Основная проблема - склонность к задирам со всеми вытекающими. Двигатель может потребовать "капиталки" уже к 100 000 км", - отметил специалист.

Фото: Пресс-служба Hyundai

Тройку лидеров замыкают силовые агрегаты Hyundai и Kia с индексами G4KD/G4KE. Такие моторы ставились на популярные Sportage, Tucson, Santa Fe, Optima, Sonata. Основная проблема - склонность к задирам со всеми вытекающими. Двигатель может потребовать "капиталки" уже к 100 000 км", - отметил специалист.