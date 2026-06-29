В России зафиксировали резкий скачок цен на запчасти для иномарок

В России с начала года резко выросли розничные цены на запчасти и комплектующие для автомобилей иностранного производства. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные, предоставленные участниками рынка.

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Как рассказала глава международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова, с января 2026 года стоимость запчастей для популярных среди россиян марок машин увеличилась в среднем на 15–20%. Насколько выросла цена, зависит от типа комплектующих. По словам специалиста, базовые расходники и типовые детали ходовой части машин подорожали на 9–15%. Редкие позиции, вроде кузовных элементов и электроники, начали продавать по цене, на 15–25% превышающей предыдущие показатели.

На увеличение стоимости комплектующих для иномарок обратил внимание и владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов. Он пояснил, что рост цен в наибольшей степени затронул сегменты комплектующих с доминированием нескольких производителей. Заметнее всего подорожали электронные компоненты и оптика, а также тормозные системы.

16 июня автоблогер и эксперт Елена Лисовская сообщила, что в России наблюдается рост продаж автомобилей японских и европейских брендов. Российские водители начали предпочитать такие машины китайским аналогам, так как устали от «вагона глюков» и необходимости по несколько месяцев ждать запчасти, объяснила специалист.

Ранее в Государственной думе РФ предложили запустить программу по обмену старых машин на новые.