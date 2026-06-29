На какие машины в РФ дольше всего ждать запчасти

Fit Service назвал три группы иномарок, на которые дольше всего доставляются запчасти. Ситуация с запчастями в России нормализовалась, но для некоторых марок и позиций ожидание может затянуться до 3−5 месяцев. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказали в пресс-службе сети автосервисов Fit Service.

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«По массовым расходникам (фильтрам, колодкам, маслам, ремням, большинству деталей подвески) системного дефицита сейчас нет. Для типичных работ владелец может выбрать запчасти из нескольких брендов достойного качества, и чаще всего это уже не оригинал, а хороший аналог», — отметили в компании.

Сложности с запчастями сохраняются в трёх случаях. Первый — оригинальные детали для премиальных марок из Европы, Японии и США. Электронные модули, блоки безопасности и кузовные элементы иногда ждут от 1 до 3 месяцев. Второй — редкие и возрастные модели тех же западных и азиатских брендов — здесь найти детали труднее всего. Третий — экзотические китайские марки и единичные модели.