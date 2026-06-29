Рост вторичного рынка электрокаров в РФ ускорился

В марочном рейтинге бессменным лидером остаётся Nissan — 314 проданных экземпляров (25,6% рынка). На втором месте китайский Zeekr с 208 машинами, замыкают топ-5 Volkswagen (161), Tesla (115) и российский Evolute (61). Среди моделей первенство у Nissan Leaf (280 шт.), далее следуют Zeekr 001 (149) и Volkswagen Lavida (121).

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Эксперты связывают уверенный рост сегмента с выходом на вторичный рынок машин, которые активно ввозились в страну три-четыре года назад, а также с развитием зарядной инфраструктуры. При этом некоторые аналитики отмечают, что двух-трёхлетние электромобили теряют в цене в полтора-два раза быстрее бензиновых аналогов, что делает их доступнее для покупателей. Об этом сообщает «Автостат».

Напомним, что Land Rover и Cadillac возглавили рейтинг качества автомобилей в Китае. Mini Cooper D с пробегом свыше 1 млн км стал рекордсменом при заводском двигателе.