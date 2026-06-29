Покупка тормозных колодок на маркетплейсах может обернуться допзатратами

Сегодня на рынке представлено множество качественных автосервисов, но желание сберечь лишнюю копейку на обслуживании и ремонте автомобиля все еще не покидает умы некоторых водителей. Однако экономия даже на такой мелочи, как тормозные колодки, может обернуться не только неприятными эмоциями, но и дополнительными затратами.

© Российская Газета

Авторынки и былые магазины запчастей со временем канули в Лету, и большинство отечественных автолюбителей предпочитают покупать запчасти на маркетплейсах, где цены ниже, а доставка осуществляется прямо к дому. Это удобно и выгодно, но есть один важный нюанс: невозможно оценить качество детали "на глаз". Все характеристики проявляются только в процессе установки и эксплуатации.

Доподлинно известно, что в вопросе подбора деталей к автомобилю многое решает ее возраст. На новую машину комплектующие нам подбирает дилер, на относительно свежую - проверенный механик. А если автомобиль уже "в возрасте", то выбор часто зависит от финансовых возможностей. Стоимость становится решающим фактором, который в большинстве случаев определяет, какие детали мы будем покупать.

Особенно это касается простых и дешевых запчастей, таких как тормозные колодки. Многие считают, что раз это всего лишь железка с фрикционной накладкой, то можно брать любые, самые дешевые. Но это заблуждение.

Чтобы проверить эту теорию, специалисты портала "Автовзгляд" приобрели самый доступный вариант на одном из агрегаторов. На первый взгляд, все было хорошо: фирма известная, коробка красивая, колодки встали в тормозной суппорт как влитые. Но через несколько десятков километров в заднем колесе раздался посторонний шум. Вместе со снятым колесом отвалилась и накладка - поршень тормозного суппорта просто оторвал ее от основания.

Несмотря на то, что направляющие были смазаны, суппорты обслужены и пыльники заменены, проблема не исчезла. Пришлось доставать из багажника старые колодки и, выбирая из них лучшую, заниматься ремонтом на домкрате и на обочине. После этого был куплен новый комплект колодок и снова проведена замена. Цена ошибки составила около тысячи рублей и два часа работы в гараже. А ведь в противном случае пришлось бы еще и мастеру за работу повторно заплатить!

Этот случай наглядно показывает, что дешевое не всегда означает хорошее. Особенно когда речь идет о таких важных деталях, как тормоза.

Пренебрежение и попытка сэкономить могут обернуться серьезными проблемами, которые обойдутся гораздо дороже, чем покупка качественных деталей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, чем грозит использование "топливных таблеток".