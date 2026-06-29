Автовладельцы стали внимательнее считать расходы на автомобиль

Автомобиль становится все более заметной статьей бюджета. По данным совместного опроса сервиса «Автокод» и Своего Банка, 93,8% автовладельцев заметили рост стоимости владения автомобилем за последние 2-3 года. При этом 67,5% считают, что расходы выросли значительно.

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Несмотря на это, большинство не готово отказываться от личной машины. 61% участников опроса продолжают пользоваться автомобилем как раньше, а 83% считают его необходимостью либо одновременно необходимостью и удобством. Это показывает, что водители скорее ищут способы оптимизировать расходы, чем отказаться от автомобиля полностью.

Главные статьи расходов

Главной статьей расходов стало топливо – его назвали 47,4% участников опроса. На втором месте – ремонт и запчасти, их отметили 23% респондентов.

Среди автовладельцев с действующим автокредитом структура расходов меняется: для них самым заметным пунктом становятся кредитные платежи – 38,5%.

Как водители экономят

На фоне роста затрат водители все чаще переходят в режим рациональной экономии. Так:

51,7% сравнивают цены на запчасти;

26,5% ищут более дешевые сервисы;

23% экономят на мойке и уходе за автомобилем;

21,1% отказались от части поездок;

19,7% признались, что откладывают ремонт.

Часть респондентов выбирает и менее стандартные способы снизить расходы. Среди открытых ответов участники отмечали, что начали самостоятельно ремонтировать автомобиль, пересели на мотоцикл, стали чаще пользоваться каршерингом или нашли подработку в доставке, чтобы компенсировать расходы на машину.

«Результаты опроса показывают, что автовладельцы не отказываются от машин, а учатся управлять расходами. Самые распространенные стратегии – сравнивать цены на запчасти, искать более выгодные сервисы, оптимизировать поездки и отказываться от необязательных трат. Это разумный подход, если экономия не влияет на безопасность автомобиля», – отмечают в Своем Банке.

На чем можно экономить, а на чем — нет

Эксперты сервиса «Автокод» советуют начинать экономию с расходов, которые не связаны напрямую с техническим состоянием машины. Например, можно заранее сравнивать цены на расходники и запчасти, следить за акциями на страхование и ТО, выбирать проверенные сервисы с прозрачной стоимостью работ, объединять маршруты, избегать лишних поездок и не переплачивать за необязательные услуги, такие как частая мойка или дорогостоящий детейлинг.

При этом есть статьи расходов, на которых экономить опасно. К ним относятся тормозная система, рулевое управление, шины, подвеска, световые приборы, моторное масло и критически важный ремонт. Откладывание таких работ может привести не к экономии, а к более дорогостоящему ремонту в будущем или создать риски для безопасности на дороге.

«Если автовладелец начинает сам заниматься базовым обслуживанием – например, следить за уровнем жидкостей, давлением в шинах, состоянием щеток стеклоочистителя или вовремя замечать посторонние звуки, – это может помочь раньше выявить проблему и избежать лишних затрат. Но сложный ремонт лучше доверять специалистам: ошибка в диагностике или установке детали может обойтись дороже самой работы», – добавляют в сервисе «Автокод».

Полная стоимость владения важнее цены автомобиля

В Своем Банке отмечают, что рост стоимости владения меняет и подход к покупке автомобиля в кредит. Теперь важно оценивать не только цену машины и размер ежемесячного платежа, но и все сопутствующие расходы: топливо, страховку, техническое обслуживание, ремонт, сезонную замену шин и возможные непредвиденные траты.

«Автокредит должен быть частью финансового плана, а не решением «впритык». Перед оформлением кредита важно определить комфортный ежемесячный платеж и оставить запас на содержание автомобиля. Если весь свободный бюджет уходит только на платеж, любая внеплановая трата – ремонт, страховка или рост расходов на топливо – может стать проблемой», – комментируют в Своем Банке.

Эксперты рекомендуют перед покупкой автомобиля заранее ответить на несколько вопросов:

сколько будет стоить ежемесячный платеж по кредиту;

сколько в среднем уйдет на топливо;

во сколько обойдутся ОСАГО или каско;

сколько стоит регулярное ТО;

насколько доступны запчасти;

какие расходы могут появиться сразу после покупки.

Особенно важно учитывать эти факторы при покупке автомобиля с пробегом, где итоговая стоимость владения может заметно отличаться от цены, указанной в объявлении.