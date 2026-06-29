Назван способ получить деньги вместо ремонта по каско

Россиянам назвали способ получить деньги вместо ремонта по каско. Страховая компания может признать автомобиль не подлежащим восстановлению после аварии даже при небольших повреждениях, если стоимость его восстановления окажется выше, чем максимальная сумма выплат по договору страхования. В этом случае владельцу выплачивается денежная компенсация, сообщили в страховом доме ВСК.

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Чаще всего в подобной ситуации оказываются владельцы иномарок в возрасте: стоимость машины уже не очень большая, но оригинальные запчасти и ремонт обходятся дорого. Это приводит к тому, что полная гибель автомобиля, то есть так называемый «тоталь», признаются страховщиком экономически обоснованными даже в случае небольших повреждений.

Чаще всего полностью уничтоженными признают машины Honda (12% ДТП с японскими машинами признаны тотальными), а также Renault (6,3%), Volkswagen (4,8%), Skoda (4,7%), Nissan (3,5%). Среди премиальных автомобилей лидером оказался Mercedes-Benz, на долю которого пришлось 2,8% тотальных аварий. Всего же на сегмент пришлось около 2% подобных случаев.

При этом уточняется, что на все китайские автобренды приходится не более 1,45%.

Как правило, причиной полного уничтожения машин становятся дорожные аварии — их доля достигает 94%. Заметно реже причиной становится пожар (4%) и вандализм (1,5%).