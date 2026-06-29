Названы самые дешевые новые седаны

Несмотря на растущую популярность кроссоверов, россияне по-прежнему интересуются седанами. Эксперты портала «Автоновости дня» изучили актуальные предложения и составили топ-5 самых дешевых новых машин на российском рынке.

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Абсолютным лидером по бюджетности в России остается Lada Granta. Базовое исполнение «Стандарт Плюс» обойдется покупателям от 850 тысяч рублей. Автомобиль оснащается атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, пятиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом.

Следующей по доступности названа также модель «АвтоВАЗа» — Iskra. Стартовая цена новинки установлена на уровне 1 277 000 рублей. Начальная версия «Комфорт» получила тот же 1,6-литровый 90-сильный бензиновый мотор, пятиступенчатую механику и передний привод.

Третьей в рейтинге стоит модель Vesta. Седан 2025 модельного года можно приобрести от 1 558 000 рублей. На 23 тысячи дороже обойдется покупка варианта 2026 модельного года. Под капотом — атмосферный 1,6-литровый двигатель мощностью 106 лошадиных сил в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Самой дешевой иномаркой среди седанов стал китайский Changan Alsvin. Машины 2024 года выпуска в базовой модификации «Стандарт» предлагаются за 1 889 900 рублей. Автомобиль оснащен полуторалитровым атмосферным мотором мощностью 98 лошадиных сил и пятиступенчатой роботизированной трансмиссией.

Белорусский аналог Geely Emgrand — Belgee S50 — замыкает пятерку самых бюджетных седанов на российском рынке. Базовая версия «Актив» стартует от 1 899 990 рублей. Автомобиль имеет полуторалитровый «атмосферник» мощностью 122 лошадиные силы, работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Ранее стало известно, что с 22 по 28 июня россияне поставили на учет 1754 новых автомобиля с гибридной силовой установкой. Это на треть больше, чем неделей ранее (1311 машин), и почти на 50 процентов превышает средний недельный показатель продаж подзаряжаемых гибридов в текущем году.