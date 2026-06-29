Аналитики «Авто.ру»: какие авто чаще всего покупают молодые россияне.

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Чаще всего молодые россияне интересуются покупкой автомобилей возрастом от 10 до 14 лет, рассказали эксперты сервиса «Авто.ру», которые ко Дню молодежи изучили, какие подержанные машины в сегменте до 1,5 млн рублей больше всего привлекают аудиторию до 25 лет. В январе – мае 2026 года интерес к этому сегменту более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С точки зрения структуры спроса, больше трети просмотров объявлений приходится на машины возрастом от 10 до 14 лет. Второй по популярности возрастной сегмент – от 15 до 19 лет, он занимает около четверти.

Если среди новых автомобилей кроссоверы уже давно составляют львиную долю интереса потребителей, то на вторичном рынке на них приходится 28%, а лидирующим типом кузова все еще остается седан (40% просмотров). Наиболее популярные страны-производители – Япония и Германия, к которым активно подтягивается Южная Корея. Китайские марки фактически не представлены в этой категории, отметили эксперты.

В списке наиболее популярных моделей в различных возрастных группах заметно проявляется доминирование отечественных марок среди более «свежих» машин – не старше пяти лет. Это будут Lada Granta, Vesta и Niva. В зоне от 6 до 14 лет преобладают Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Skoda Octavia. А среди автомобилей старше 20 лет на вершину списка выходит немецкий премиум: BMW 3-й и 5-й серий, Mercedes-Benz E-Class, а также проверенные временем Volkswagen Passat и Toyota Corolla, добавили специалисты.

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