Разумный выбор: топ-5 фактов о Solaris KRX

В России не принято менять личные автомобили часто, поэтому к выбору очередной обновки в семейный гараж мы всегда подходим издалека: изучаем, читаем, считаем и долго думаем. Времена, когда машины покупали под эгидой эмоций, давно в прошлом, да и срок службы транспортного средства растёт под гнетом макроэкономических процессов. Отсюда и повышенные требования к покупке сегодня. Отсюда — и внимание к Solaris KRX.

© Quto.ru

Отечественный водитель чрезвычайно требователен к автомобилю. Особенно — к своему: это относится и к эксплуатации, и к обслуживанию, и к содержанию. Нам нужна машина на каждый день, которая, с одной стороны, справится с экстраординарной, сродни ежегодной поездки на море, задачей, будет удобной и надёжной, но при этом будет доступной в эксплуатации, в покупке и в обслуживании. Последнее — важно вдвойне: доступные, читай, свободные к покупке без ожиданий и переплат запчасти в тандеме с наличием знаний по ремонту – сама по себе сложная задачка на сегодняшний день.

«Золотых середин», способных выполнить весь перечень обязательных условий, сегодня, увы, немного, однако, они всё же встречаются. Вот, например, бренд Solaris. Об этом можно судить и по количеству гарантийных заездов в дилерские центры, и по популярности в таксопарках, где приоритет у надёжной и неприхотливой техники, и в целом по изобилию на дорогах. Чем обеспечивается интерес у самых разных покупателей и общее восприятие бренда, пожалуй, наилучшим образом способен ответить компактный кросс-хэтчбэк KRX.

© Павел Ткачук

© Павел Ткачук

© Павел Ткачук

Кузов

Угодить каждому автомобилисту невозможно физически, ни одному автомобильному дизайнеру это пока не удалось, но два фактора обязаны быть учтены: прикладной и эксплуатационный. Американские пикапы многим нравятся, но их эксплуатация в отечественных каменных джунглях — настоящее испытание для ловкости, мастерства и психики водителя: кто в собственный двор пытался пробраться, но не смог, физически не влез — тот поймёт. А тот, кто ещё и в новостройках смог припарковаться — ещё и оценит. KRX — автомобиль внешне компактный, легко разбирающийся с задачками московских улиц: 4,2 метра длины на 1,75 – ширины, 2,6 м колесной базы — пройдёт и припаркуется везде, независимо от плотности наставленных вокруг автомобилей. Как удалось объединить крайне вместительный, вполне семейный салон с такой внешней грацией — вопрос к инженерам-проектировщикам. Вопрос и повод для премии.

Второй акцент — на качестве изготовления. Кузов у Solaris — оцинкованный, стойкий к коррозии, что в нашем «ржавом поясе» ценно вдвойне. Даже глубокая царапина или вмятина с повреждением лакокрасочного слоя не приводит к моментальному появлению ржавчины и, как следствие, к резкой и непредвиденной потребности немедленно платить за малярные работы. Обладатели многих других автомобилей по этому поводу могут испытать только одно чувство — зависть.

© Павел Ткачук

© Павел Ткачук

© Павел Ткачук

Силовой агрегат

Под капотом располагается бензиновый 1,6-литровый 123-сильный атмосферный двигатель: сбалансированный, не «подогретый» турбинами, не закрученный до предела в надежде выжать дополнительные «лошади». Представитель той самой школы моторостроения, которая у нас издревле популярна: как минимум, полумиллионник, хотя в таксопарках наличествуют экземпляры, давно перевалившие за пятый круг и смело приближающиеся к семизначной цифре пробега без вмешательств. Степень сжатия — 10,5, расход — около 7 литров.

Ассистируют двигателю два варианта трансмиссии — механическая и автоматическая. «Механика» сейчас вообще нечастое предложение, что становится камнем преткновения для взрослых водителей, привыкших самостоятельно переключать передачи и не горящих желанием переучиваться. АКП же у KRX — и мы уже все поняли, насколько это и важно, и ценно — классическая гидротансформаторная «шестиступка», которой буквально сносу нет. При разумной эксплуатации, в которой нет места резким стартам и повышенным нагрузкам, агрегат способен даже соперничать с двигателем в продолжительности эксплуатации: коробка передач и технически очень надёжная, и в обязательном обслуживании простая и недорогая, что позволяет долгие годы поддерживать её работоспособность.

© Павел Ткачук

© Павел Ткачук

© Павел Ткачук

Водительское место

Опытный водитель первым делом пойдет проверять водительское место: его устройство, архитектуру, удобство кресла и диапазон настроек. И тут у KRX мало равных в классе: устроиться на «капитанском мостике» удается шофёрам с самой разной комплекцией. Руль регулируется и по углу, и по вылету, кресло — не только вперёд назад, но и по высоте. Отдельная роскошь — поясничный подпор, которого так не хватает многим новым автомобилям сегодня.

Вкупе с действительно удобным, грамотно и под отечественного водителя спрофилированным креслом, которое способствует правильной шофёрской посадке, рабочее место можно устроить так, что длительная дорога и целый день за рулём пройдут наиболее спокойно и комфортно. На втором ряду — просторно и уютно, что позволяет поехать на море даже большой семьёй. Добавим сюда стойкий к износу и простой в сохранении чистоты материал и получим пример для подражания.

© Павел Ткачук

© Павел Ткачук

Багажник

Сколько не спорь, а багажник — важный аргумент для российского автомобилиста. Тысячу раз у дилеров спрашивали и тысячу раз получали ответ: от «бюджетника» до «премиала» объём багажника является актуальным аргументом при выборе автомобиля. И здесь Solaris в грязь лицом не ударил: объём грузового отсека составляет 390 литров в штатном исполнении и 1075 со сложенными креслами второго ряда. Для понимания: багажник любимой в народе «девятке» — ВАЗ-2109 — который, кажется, способен был вместить всё и всех, составлял всего 330 литров, что на 60 литров, то есть на 20%, меньше, чем у KRX.

Подвеска и дорожный просвет

Несмотря на городской формат, Solaris KRX не боится путешествий по бескрайним нашим просторам и за пределы: у кросс-хэтчбека высокий, в 195 мм дорожный просвет и очень приятная в дальней дороге подвеска — не устаёшь. Инженерам удалось добиться того самого тандема сбитой подвески и управляемости, с одной стороны, и комфорта — с другой. Легендарные стыки на ТТК, «искусственные неровности», которыми в СМИ обзывают «лежачих полицейских», а так же банальные наши ямы, которые после нынешней зимы свойственны и столичным улицам, для кросс-хэтчбека не страшны.

Машина держит полосу, не шныряет, не козлит, а мотора хватает на полторы тонны веса с избытком: никакого дискомфорта при обгоне не ощущается. Ни на «автомате», ни, уж тем более, на механике. Баланс соблюден, и единственное желание, которое возникает у водителя – ехать дальше. Что может быть важнее в описании автомобиля? На вкус автомобилиста с приличным накатом – ничего.