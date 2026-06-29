Можно ли спасти автомобиль, который утонул в подземном паркинге или в луже

В Тюмени из-за сильных ливней затопило подземный паркинг жилого комплекса "Корней", под воду ушло больше пятидесяти машин. Такое ЧП не редкость: в июне ливень обрушился на Москву, схожая ситуация произошла и в Краснодаре. Что же делать владельцам авто, которые столкнулся с подобной проблемой.

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Первое и самое важное правило: ни в коем случае не пытайтесь завести двигатель под водой, говорят специалисты. Это может привести к гидроудару и серьезным повреждениям. Не поможет наличие шноркеля - выносной трубы для подачи воздуха к мотору: такое устройство помогает в случае преодоления брода на небольшой скорости, но при длительном нахождении машины под водой оно не защищает электронику и другие узлы от повреждения.

"Необходимо зафиксировать факт затопления: сделайте фотографии автомобиля с привязкой ко времени и месту - чтобы показать уровень воды, видимые повреждения, обстановку на паркинге. Эту же информацию, но в письменном виде, следует указать в акте осмотра - документ нужно составлять вместе с представителями организации, эксплуатирующей подземное сооружение. Кроме того, обратитесь в аварийно‑диспетчерскую службу - попросите зафиксировать происшествие в журнале заявок", - поясняет профессор Высшей школы права Югорского государственного университета Сергей Хохрин.

Кстати, если машина еще не полностью утонула, переведите коробку на нейтральную передачу и постарайтесь эвакуировать ее на сухое место - чем быстрее, тем лучше. После отключите клеммы от аккумулятора, поясняют автоэксперты.

По словам представителей ГК АвтоСпецЦентр, около 90 процентов утопленных автомобилей подлежат ремонту, но процесс может занять несколько месяцев. Сколько придется заплатить - это зависит от повреждений. Ценник начинается от 50 тысяч рублей - при легком затоплении, когда вода проникает в машину, но не достигает моторного отсека и дверных сидений. Если же машина погрузилась "в омут с головой", жидкость попала внутрь салона, багажника, подкапотное пространство, придется раскошелиться, речь идет о половине стоимости транспортного средства. И это не гарантирует результат, главная проблема - скрытая коррозия в труднодоступных зонах и проводке, которая проявляется через несколько месяцев.

"Следующим шагом станет оценка ущерба. Провести процедуру можно самостоятельно - обратившись в специализированную организацию, или потребовать управляющую организацию (если речь про паркинг при жилом доме) побегать вместо вас", -уверяет член Свердловской гильдии адвокатов Александр Татаринов.

Впрочем, автоюрист Кирилл Форманчук настаивает, что лучше заняться вопросом лично, а расходы включить в итоговую сумму компенсации.

В истории с тюменским паркингом УК оплатила услуги специализированной компании, которая оценила нанесенный ущерб автомобилям. Некоторые пострадавшие от этой возможности отказались, включая семью Камаловых, у которых пострадали три автомобиля (NIVA, Mercedes-AMG и BMW 5) - они занялись вопросом самостоятельно. По словам Владислава, их машины осмотрели и назвали страшную сумму - почти девять миллионов рублей: это цена Mercedes и BMW, которые не подлежат восстановлению, а также ремонт NIVA, которая еще побегает, если сложить в нее 700 тысяч рублей.

"Жители дома объединились, мы заказали строительную экспертизу, чтобы определить виновника. Также многие собственники машин, я в их числе, отправили в УК и застройщику досудебную претензию с требованием возместить ущерб", - говорит автовладелец.

Эксперты советуют приложить к обращениям копии акта осмотра, документов на машину, оценку повреждений автомобиля, вызова эвакуатора и чеки. Если УК не пойдет на соглашение, придется идти в суд. Кстати, Кирилл Форманчук считает, что разбирательства займут годы, поэтому люди получат компенсацию не скоро.