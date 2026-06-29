Семейный тест-драйв Belgee X70: два дня, два города и небо в панораме

Формат «путешествия выходного дня» стал крайне популярен среди россиян. Выбравшись из города пятничным вечером, можно вернуться домой хоть утром понедельника, напитавшись яркими впечатлениями, но без ущерба для рабочего графика. Редактор журнала Motor со своей семьёй протестировал этот формат отдыха за рулём обновлённого кроссовера Belgee X70. Местом старта стала Москва, а конечной точкой маршрута — Владимир, одна из жемчужин Золотого кольца. Точнее, «почти конечной».

© Motor.ru

В «путешествие выходного дня» мы отправились втроём на полноприводном Belgee X70 со 150-сильным 1,5-литровым турбомотором, 7-ступенчатым преселективным «роботом» и 48-вольтовым династартером. При торможениях последний заряжает аккумуляторную батарею, а при разгоне отдаёт энергию, увеличивая крутящий момент до 300 Н·м.

Этот набор агрегатов известен своим гармоничным характером и беспроблемной эксплуатацией на территории России. Автомобиль достаточно бодр, чтобы совершать уверенные обгоны, притом пониженные передачи включаются шустро, но совершенно незаметно. При спокойном педалировании коробка предпочитает высокие ступени, включая шестую уже при 80 км/ч.

Выезжать из Москвы на восток удобнее всего по новой трассе М-12. Мы заранее заправили 58-литровый топливный бак, так как знали: пятничными вечерами, в период летних отпусков и в длинные праздничные выходные перед автозаправочными комплексами выстраиваются очереди, в которых можно потерять до часа времени.

© Motor

Впрочем, Belgee X70 известен своей топливной экономичностью. В загородном цикле по паспорту автомобиль должен расходовать 6,6 литра бензина, и, как показал нынешний выезд, заявленные данные практически не отличаются от реальных показателей. Особенно, если пользоваться адаптивным круиз-контролем и выбрать режим движения Eco.

На 144-м километре магистрали во Владимирской области по направлению из Москвы нанесена особая «музыкальная разметка», о чём заранее предупреждают специальные таблички. Если двигаться со скоростью 110 км/ч, то при наезде правыми колёсами на пластиковые линии можно услышать мелодию «Калинка-Малинка».

Вот только, чтобы оценить мотив русской песни, лучше приопустить боковые стёкла, иначе ощущения будут неполными. У Belgee хорошая в рамках своего класса шумоизоляция, благодаря которой пассажиры могут не повышать голос во время разговора на трассовых скоростях.

© Motor

© Motor

© Motor

© Motor

© Motor

В нынешнем туристическом сезоне Владимир оказался не совсем готов встретить гостей открыточными видами. Главная достопримечательность города — Золотые ворота XII века — сейчас находится на реставрации, а потому почти до самой маковки купола укутана плотной зелёной тканью.

Более того, во время нашего визита рабочие начали огораживать профлистом Соборную площадь перед Успенским собором (сам собор знаменит фресками Андрея Рублёва). Оказалось, что монумент, посвящённый 850-летию города, ждёт масштабная чистка. К фигурам Рабочего, Воина и Зодчего, с которыми так любили фотографироваться туристы, сейчас не подойти.

Впрочем, в городе есть и другие точки притяжения. Например, частные музеи — Музей детектива, Музей непридуманных историй и Музей ложки. В собрании последнего насчитывается около 30 тыс. серебряных, оловянных, деревянных и прочих ложек из 150 стран мира, из которых примерно 3 тыс. выставлены для осмотра.

© Motor

© Motor

© Motor

В Музее непридуманных историй можно увидеть крайне любопытный артефакт — коллекцию духов «Золотое кольцо». Оказывается, во времена СССР советские парфюмеры посвятили Владимиру, Суздалю, Ростову, Угличу и Загорску оригинальные ароматы. В суздальском парфюме современные эксперты, кстати, неожиданно уловили нотки солёного огурца.

Главное — помнить, что парковка на некоторых улицах исторической части Владимира стала платной. За час стоянки нужно заплатить 40 рублей, а забывчивых автомобилистов ждёт штраф в 2 тыс. рублей. Парковаться на Belgee X70 — одно удовольствие: у машины крупные зеркала, а в качестве помощников выступают датчики парковки и система кругового обзора.

© Belgee

© Belgee

© Belgee

© Belgee

© Belgee

© Belgee

Вообще, список оборудования, предлагаемого моделью, весьма обширен, и на бедность оснащения не смогут пожаловаться даже покупатели базовых комплектаций. Так, например, шесть подушек безопасности, комплекс электронных ассистентов, большой центральный экран и виртуальные приборы входят в стандартное оснащение.

Осмотрев достопримечательности Владимира, большинство туристов выбирает следующей (и, как правило, финальной) точкой маршрута древний Суздаль. Однако город-музей летом буквально переполнен и людьми, и машинами. Зная это, мы выбрали другую точку на карте Владимирской области — малоизвестный широкой публике посёлок Муромцево Судогодского района.

До Муромцево ведёт довольно любопытная дорога. Примерно половина маршрута — это широкая четырёхполосная трасса, где можно активировать круиз-контроль, открыть шторку панорамной крыши и получать удовольствие от спокойного размеренного движения под хорошую музыку — салон топовой версии автомобиля озвучивают 8 динамиков.

© Motor

Вторая часть пути представляет собой «рулёжную» дорожку, на трёхмерных виражах которой водитель получает настоящее удовольствие. На повороты руля кроссовер реагирует адекватно, вдобавок радуя минимальными кренами. Не зря шасси исходного Geely Atlas Pro, из которого вырос Belgee X70, настраивали инженеры авторитетной британской марки Lotus.

Муромцево — это посёлок неподалёку от городка Судогды, ключевой достопримечательностью которого является замковый комплекс, построенный на рубеже XIX—XX веков лесоторговцем Владимиром Храповицким. В народе строения называют «усадьбой графа Храповицкого», хотя Владимир Семёнович никогда не носил графского титула.

К сожалению, большая часть сооружений полуразрушена, но даже сейчас размах затеи впечатляет. Основатель имения, помимо семи десятков необычных зданий, заложил систему каскадных прудов, дендрарий и ныне утраченную железнодорожную станцию. Комплекс зданий конного, скотного и каретного дворов, по легенде, повторяет замок некоего французского вельможи.

© Motor

© Motor

© Motor

© Motor

Важно знать, что дороги вокруг усадьбы оставляют желать лучшего. Но плотная подвеска Belgee X70 подготовлена и к таким условиям. Она уверенно проглатывает и длинные асфальтовые волны, и неприятную дорожную мелочёвку, и неровности солидного калибра, а на откровенно разбитой дороге не слишком донимает излишней тряской.

Вообще, комфорт — это про Belgee X70. От настроек подвески до приятных мелочей вроде широкого подлокотника сзади, охлаждаемого бокса и регулировки спинки заднего дивана — автомобиль старается быть приятным каждому пассажиру.

© Belgee

© Belgee X70

© Belgee

© Belgee

© Belgee

Объём багажника — не самые впечатляющие по цифрам 378 литров. Правда, в качестве приятного бонуса идут низкая погрузочная высота, небольшое скрытое отделение, сетчатый карман, штатная шторка, а во флагманском, как у нас, исполнении — 12-вольтовая розетка и тканевая обивка.

Сохранившиеся строения Муромцева рождают лишь одну мысль: умели же строить! Надёжно, монументально и очень красиво. Belgee, как показал опыт российской эксплуатации машин, тоже надёжен. Его 1,5-литровый турбомотор считается ресурсным, доставляя владельцам минимум хлопот. Главное — своевременно проходить ТО.

© Motor

© Motor

© Motor

© Motor

В нашем случае двигателю ассистирует «робот», чей ресурс при регламентном обслуживании, по оценкам экспертов, составляет примерно 350-400 тыс. км. С передним приводом идёт другой агрегат — классический 6-диапазонный «автомат» известной марки Aisin, чья надёжность также подтверждена специалистами.

При этом в такси есть экземпляры исходной модели, пробег которых перешагнул за отметку 400 тыс. км, без капитальных ремонтов двигателя и коробки передач. На обе трансмиссии, как и силовой агрегат, предоставляется 5-летняя гарантия (или 150 тыс. км пробега).

© Belgee

И ещё о надёжности. Система AWD построена вокруг электрогидравлической муфты BorgWarner. «Электрогидравлика» отличается от распространённых на других кроссоверах электромагнитных аналогов большей выносливостью, улучшенными температурными характеристиками и высоким передаваемым моментом.

Понятно, что большую часть времени кроссоверы проводят на асфальте, но, активировав режим вспомогательной электроники под названием «Бездорожье», можно позволить себе некоторые экзерсисы за пределами хороших дорог. Тем более что геометрия кузова вполне удачна. Главное — не увлекаться.

© Motor

Не увлекаться, когда дело касается путешествий, а в твоём распоряжении находится удобный, универсальный и притом экономичный автомобиль, трудно: хочется посетить как можно больше интересных мест. Жаль только, что выходные — это всего лишь два дня.