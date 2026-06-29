Китайцы разочаровались в кроссовере iCaur, который появится в России

Качество гибридного паркетника iCaur V27, которой в скором времени появится на российском рынке под локализованной маркой Esteo, оказалось крайне низким. В итоге модель подверглась резкой критике со стороны покупателей на внутреннем рынке.

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Часть негативных отзывов связана с силовой установкой последовательного типа, то есть бензиновый двигатель не связан напрямую с колёсами. Тем не менее, пользователи отмечают сильно завышенный расход топлива, достигающий 10 литров на 100 км пути. При этом у других гибридов концерна Chery расход заметно ниже.

Некоторые владельцы и вовсе столкнулись с неисправностями установки. Так, у одного из водителей во время поездки по магистрали на панели приборов появилось уведомление о проблеме ДВС, после чего генератор выключился и машина могла двигаться только в электрическом режиме. В техцентре оказалось, что причиной стала утечка охлаждающей жидкости.

Одной из «фишек» модели должна была стать электромагнитная подвеска MagneRide четвёртого поколения, однако на деле владельцы массово столкнулись с подтеканиями масла из узла. В ряде случаев после ночной стоянки отказывал селектор трансмиссии.

Впрочем, большая часть претензий касается низкого качества исполнения автомобиля. Дефлекторы вентиляции отражают свет и слепят водителя, подсветка в багажнике загорается на 20-30 секунд, а слишком маленькие брызговики не задерживают грязь и песок, также машина часто не реагирует на Bluetooth-ключ, даже если владелец стоит рядом с кроссовером. Помимо этого, покупатели iCaur V27 отмечают крайнее неудобство использования выдвижных столиков и слишком заторможенную работу камер кругового обзора.

Длина машины составляет 5055 мм при колёсной базе, равной 2910 мм. Она оснащается силовой установкой, в которой 1,5-литровый бензиновый двигатель работает только для зарядки 34,3-киловаттного аккумулятора, а в движение паркетник приводит пара электромоторов суммарной отдачей 456 л. с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,9 секунды, а запас хода достигает 1200 км, из которых 150 км — на электротяге.

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