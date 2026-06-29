Solaris обошел конкурентов и вернулся в топ-10 российского авторынка

После небольшого перерыва российский бренд Solaris вновь вернулся в топ-10 отечественного рынка. По итогам 26-й недели 2026 года было реализовано 473 новых автомобиля этой марки. Об этом сообщает агентство "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК".

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Последний раз Solaris был в списке бестселлеров по итогам 22-й недели текущего года. Затем, с 23-й по 25-ю недели, марка не попадала в десятку. На 26-й неделе российская марка заняла десятое место, уступив таким лидерам, как Lada (6999 штук), Haval (3836 штук), Tenet (3164 штуки), Geely (1942 штуки), Changan (1303 штуки), Belgee (1198 штук), Toyota (953 штуки), Jetour (899 штук) и Mazda (633 штуки).

Всего на минувшей неделе в России было реализовано 28 888 новых машин. Это на 3,1% больше, чем неделей ранее, и на 11,6% выше показателя годичной давности.

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