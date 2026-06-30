Какой штраф грозит за хранение канистры с бензином в квартире

За нарушение правил хранения бензина в канистрах грозит штраф до 15 000 рублей.

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Выбор тары для топлива напрямую зависит от цели. Если бензин закупается впрок на длительный срок, лучше отдать предпочтение металлической канистре. Сталь или алюминий одинаково хороши – оба материала защищают горючее от внешних воздействий.

Другое дело – поездка. Пластиковая канистра здесь выигрывает по удобству: она легче, с ней проще управляться во время путешествия. Такой вариант идеален, когда топливо нужно взять с собой в дорогу, а не оставлять на месяцы.

Но один лишь правильный материал не решает главной проблемы. Бензин – жидкость легковоспламеняющаяся, и хранить его где попало строго запрещено. Нарушителей ждут вполне реальные штрафы.

Куда нельзя ставить канистры? Список запрещенных мест внушительный: жилые квартиры, частные дома, балконы, чердаки и подвалы. Даже гаражный бокс, если у него общие стены с соседями, не подходит. За такое нарушение выпишут штраф от 5000 до 15 000 рублей. Многие удивляются: кто же проверит? На деле достаточно жалобы «бдительного соседа» в МЧС. Инспекторы придут с проверкой.

Если из-за неправильного хранения случится пожар и пострадают люди, ответственность будет уже уголовная. Максимальный срок – до 7 лет лишения свободы. Так что рисковать не стоит.

По закону, подходящее место должно быть сухим, проветриваемым, подальше от нагревательных приборов и без доступа прямых солнечных лучей. Отдельно стоящий гараж при соблюдении всех этих условий – вполне законный вариант.

Впрочем, есть лазейка для владельцев квартир. Купив специальный огнеупорный шкаф с вентиляцией, топливо можно разместить и в жилом помещении. Правда, обойдется такое удовольствие недешево – от 70 тысяч рублей.

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