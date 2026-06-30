В Россию по параллельному импорту хлынули седаны Kia K3 от 1,5 млн рублей

На российском рынке появился новый седан корейской марки Kia — модель K3. Как и многие другие иномарки, автомобиль ввозится в страну по схеме параллельного импорта. Производство K3 налажено в Китае на совместном предприятии Dongfeng Yueda Kia, и именно оттуда машины попадают к российским покупателям.

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Модель пришла на смену Kia Cerato, который официально продавался в России почти два десятилетия. Теперь же приобрести её можно только через альтернативные каналы — как у частных поставщиков, так и у крупных дилерских холдингов.

Цены: от Владивостока до Петербурга

Стоимость Kia K3 сильно варьируется в зависимости от региона и поставщика. Минимальная цена — 1,5 млн рублей. За эти деньги автомобиль в комплектации Premium готовы привезти под заказ во Владивостоке. В эту версию входят отделка салона эко-кожей, медиасистема с сенсорным дисплеем, светодиодная оптика, 17-дюймовые литые диски и люк в крыше.

В Тюмени и Краснодаре такую же машину предлагают за 1,65 млн рублей, в Оренбурге — за 1,75 млн, в Москве — за 1,85 млн. Фирма из Казани готова привезти 140-сильную версию под заказ за 1,91 млн рублей.

Самые высокие цены — у дилеров, предлагающих автомобили из наличия. В Пятигорске Kia K3 оценили в 2,35 млн рублей, в Оренбурге и Москве — в 2,39 млн, в Краснодаре и Стерлитамаке — в 2,55 млн. В Санкт-Петербурге ценник достигает 2,99 млн рублей.

Техника: моторы до 160 л.с. — льготный утильсбор

Все поставляемые в Россию Kia K3 оснащаются двигателями мощностью до 160 л.с., что позволяет ввозить их по льготным ставкам утилизационного сбора. Большинство автомобилей комплектуются 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 115 л.с. в паре с вариатором. Встречаются также экземпляры с 1,4-литровым турбодвигателем T-GDI мощностью 140 л.с. и семиступенчатым «роботом» DCT. Привод во всех случаях — только передний.

Конкуренты: дешевле Весты и Belgee

Примечательно, что Kia K3 оказывается дешевле некоторых прямых конкурентов. Базовая Lada Vesta в кузове седан в обновлённых комплектациях 2026 года стоит минимум 1,581 млн рублей. Белорусский седан Belgee S50 — ещё дороже, от 1,9 млн рублей. Таким образом, K3 становится одним из самых доступных предложений в своём классе. Всего на классифайдах уже появились десятки объявлений о продаже новых Kia K3. Объявления есть в Минеральных Водах, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Самаре, Иркутске, Волгограде и других городах.