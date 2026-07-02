Эксперт усомнился в поломках автомобилей из-за бензина "Евро-3"

Автомобилисты пожаловались в соцсетях, что их машины сломались якобы после заправки топливом "Евро-3". Возможно ли это и как доказать ущерб в подобной ситуации, разбиралась Москва 24.

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Резко барахлит?

В соцсетях распространились жалобы водителей на проблемы после использования бензина стандарта "Евро-3": якобы применение этого класса топлива провоцирует проблемы с двигателем.

По словам пользователей, особенно уязвимыми перед проблемой оказались машины с турбокомпрессором и непосредственным впрыском топлива, в том числе модели китайского производства. Владельцы сталкиваются с тем, что автомобили выдают ошибку топливной системы, мощность падает до минимума, а на холостых оборотах стрелка тахометра может самопроизвольно подскакивать до 3–5 тысяч оборотов. Чтобы решить проблему, некоторые водители доливают в бак бензин АИ-100. Также некоторые пожаловались, что из-за некачественного топлива вышли из строя топливные насосы.

Ранее правительство согласовало возможность для ряда нефтеперерабатывающих заводов производить для внутреннего рынка бензин класса "Евро-5", но по стандартам "Евро-3". Послабление было введено осенью 2025 года и первоначально действовало до 1 мая 2026-го, однако впоследствии срок был продлен.

В то же время вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что российский рынок полностью обеспечен горючим. Сбои есть исключительно на отдельных станциях, в первую очередь из-за изменения логистики поставок с НПЗ на нефтебазы и автозаправки. Однако эти нюансы решаются ежедневно вместе с бизнесом, отметил Новак.

Партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто в разговоре с Москвой 24 отметил, что лично не сталкивался с жалобами водителей на поломки из-за бензина. Он предположил, что информация об их массовости может быть преувеличением.

Проблема может быть связана с появлением некачественного топлива на несетевых заправках. В нынешних условиях кто-то может попытаться подсунуть плохой бензин. Совет здесь один: стараться заправляться в проверенных местах.

Кроме того, эксперт призвал не соглашаться на предложения купить топливо с рук, так как вместо бензина там может оказаться все что угодно.

"В России примерно 60% автомобилей соответствует нормам не выше "Евро-2" или "Евро-0", и для них "Евро-3" не страшно. Для современных машин (после 2015 года выпуска) с распределенным впрыском и турбиной это действительно нехорошо, однако от разовой заправки "Евро-3" ничего серьезного не случится", – отметил Моржаретто.

По мнению эксперта, если заливать "Евро-3" в современную машину регулярно и в течение многих месяцев, это приведет к проблемам с двигателем, катализатором и другими системами. Однако если после "Евро-3" в следующий раз залить "Евро-5", проблема уходит.

Моржаретто также посоветовал хранить чек как минимум до следующей заправки. В случае проблем с автомобилем его наличие будет основанием, чтобы предъявить претензию конкретной станции и потребовать возмещения за ремонт за их счет.

Однако автоюрист Лев Воропаев в беседе с Москвой 24 пояснил, что доказать причинно-следственную связь между заправкой на конкретной АЗС и возникшей неисправностью крайне сложно. Суды, как правило, исходят из того, что заявитель должен подтвердить, что не заезжал после этого на другие заправки.

"Обычная практика выглядит так: вы приезжаете в сервис, вам заклеивают пломбой бензобак, берут пробу топлива и отправляют на экспертизу, где определяют его химический состав", – рассказал юрист.

Чтобы усилить свои позиции, по словам Воропаева, необходимо зафиксировать сам факт заправки: например, сразу же отобрать пробу с видеофиксацией, с привлечением понятых и составлением акта.

Можно проверить

Слухи о вреде "Евро-3" и массовых поломках машин – паника, которую разгоняют по недомыслию и непониманию. Об этом Москве 24 рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

"Евро-3" отличается от "Евро-4" и "Евро-5" содержанием серы, но она никак не влияет на кривошипно-шатунный механизм, поршневую, топливную систему или свечи зажигания", – пояснил эксперт.

Прежде чем делать выводы о причинах поломки, Попов рекомендовал посмотреть информацию на товарном ярлыке. Обычно его вешают на доске с документацией, но, если там его нет, можно запросить у сотрудников.

Товарный ярлык содержит номер партии, дату поставки, сведения химического анализа по содержанию серы, свинца и других компонентов, а также данные лабораторного исследования по плотности и октановому числу. Но там не пишут "Евро-3" или "Евро-5", там указаны лабораторные данные. И надо понимать, сколько серы должно быть в "Евро-5" и сколько – в "Евро-3".

По его словам, под некачественным бензином в сознании обывателя обычно подразумевается топливо с негорючими примесями – например, разбавленное водой. Однако эксперт усомнился, что современные заправки занимаются такими аферами.

"Гораздо более вероятно, что на волне ажиотажа и роста цен у кого-то может появиться соблазн продавать по завышенной цене бензин с более низким октановым числом: 92-й выдать за 95-й или 98-й. Или смешивают 98-й с 92-м, чтобы получилось что-то среднее", – добавил Попов.

Попадание такого бензина в бак проявится падением мощности, снижением динамических характеристик, плохим набором оборотов и потерей скорости. Если октановое число снижено очень сильно, могут появиться стуки и непривычные звуки в поршневой группе.

Попов пояснил, что октановое число показывает способность бензина к воспламенению и детонации. Если оно низкое, топливно-воздушная смесь горит медленнее, поршень уже пошел вниз, а взрыв догоняет его – появляется стук поршневого пальца.

Однако в современных автомобилях стоит электронный корректор, который подстраивает угол опережения зажигания под реальное октановое число, обратил внимание специалист.

На бензобаках многих машин написано "не менее 92-го", но я заливаю 95-й, и корректор подстраивается под него. Чтобы водитель явно почувствовал стуки, шумы и детонацию, бензин нужно разбавить очень сильно – например, в 98-й залить 85–87-й. Но где еще взять такой?

Даже если такой бензин попадет в бак, двигатель не сломается. Кроме того, одной заправкой некачественным топливом уничтожить машину невозможно, заключил он.