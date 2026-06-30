Ситуация на рынке топлива в России постепенно стабилизируется и в ближайшее время придет в норму. Последняя неделя продемонстрировала, что на многих автозаправочных станциях уже нет таких колоссальных очередей, как ранее. Об этом рассказала эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Она добавила, что запасаться топливом было необязательно.

— К тому же хранить нефтепродукты дома не очень безопасно — это требует определенных температурных условий. Не забываем, что бензин имеет такое понятие, как срок хранения. При нарушениях бензин взрывоопасен, а также превращается в некачественный продукт, который может пагубно сказаться на топливной системе автомобиля, — отметила специалист.

Бунина добавила, что канистра с бензином всегда будет пахнуть, что особенно неприятно дома в жаркое лето, передает Starhit.ru.

29 июня заместитель председателя правительства Александр Новак заявил, что нефтеперерабатывающие заводы России работают на пределе своих производственных мощностей. Он объяснил, что такие меры предпринимаются для поддержания требуемых объемов топлива и полноценного насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами.