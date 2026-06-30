Почему в РФ растет интерес к покупке битых авто

В условиях роста цен на запчасти для иномарок и определенных логистических сложностей с их поставками некоторые отечественные автомобилисты ищут новые способы экономии. На этом фоне они все чаще обращаются к машинам после серьезных ДТП, которые становятся альтернативными "донорами" двигателей, коробок передач, электроники, оптики и кузовных элементов.

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Еще до недавних пор покупка битого авто считалась уделом перекупщиков и энтузиастов. Сегодня же этот сегмент становится все более популярным. О том, чем вызвана вторая популярность этой ниши и насколько выгодна такая стратегия, в беседе с "Автовзглядом" рассказал генеральный директор компании Migtorg Александр Коротков.

Когда привычные решения начинают "буксовать", на помощь приходит машина-донор. Аналитики фиксируют устойчивый рост интереса к иномаркам категории "тотал", которые страховые компании списывают как экономически нецелесообразные для восстановления. Однако нередко оказывается, что под смятым кузовом скрываются вполне живые агрегаты. Таким образом, поврежденный седан или кроссовер становится настоящим складом запчастей на колесах.

Покупатель берет машину после ДТП, снимает все необходимое для ремонта своей "ласточки", а остальное или продает, или оставляет про запас. В ряде случаев такая практика оказывается выгоднее, чем покупка комплектующих по отдельности, особенно если речь идет о современных иномарках.

Как отмечает Коротков, в подобных ситуациях логика водителя становится прагматичной: "Когда владелец Kia K5 или BMW 3 Series понимает, что замена двигателя или коробки передач в сервисе обойдется ему в 200-300 тысяч рублей только за запчасти, он начинает искать альтернативу. И находит ее в виде поврежденного авто той же модели на аукционе. За стоимость запчасти он получает целого донора с двигателем, КП, электроникой и оптикой..."

Спрос на транспорт после ДТП настолько высок, что в последние пять минут торгов количество ставок по таким лотам примерно на четверть выше, чем по обычным машинам.

И теперь старая гаражная практика держать "донора" про запас получила новую жизнь, превратившись в полноценный рынок, к тому же еще и весьма прибыльный.

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