ДТП под солнцем: особенности летних автоаварий

Лето - один из самых аварийных периодов года. С мая начинается стабильный рост количества ДТП. На дорогах, прежде всего в курортных российских городах, увеличивается трафик, а быстрее него растут только скорости на дороге. Больше становится и участников дорожного движения. В деревни и малые городки приезжают школьники и студенты, появляются велосипедисты, самокатчики и мотоциклисты. Одним словом, поводов для дорожных аварий не занимать.

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Наиболее частые происшествия на дорогах в этот период давно установлены. Меняются только статистика происшествий и число пострадавших в них людей. Как правило, больше всего происшествий приходится на столкновения транспортных средств. По итогам прошлого года зафиксировано более 55,4 тысячи таких случаев. В таких ДТП погибли 6,3 тысячи человек.

Нежданное СИМ и пешеход

Съезд с дороги, наезд на СИМ и на стоящее транспортное средство - очень частые сценарии ДТП в летний период.

У этого сезона свои коварства. Появляется больше самокатчиков, других пользователей СИМ. Да и дети, освободившиеся от школьных задач, так же массово появляются как вблизи дорог, так и непосредственно на проезжей части. Надо же им погонять мяч и показать мастерство пользования самокатом. Все это становится главной проблемой автомобилистов, а также сотрудников Госавтоинспекции.

В сезон, когда наибольшее количество транспорта покинуло гаражи, когда дети уже не ходят по определенным маршрутам от дома до школы и обратно, важно со всей внимательностью вспомнить о правилах поведения на дороге. В 2025 году на российских дорогах 70% наездов на пешеходов произошло из-за нарушений, совершенных автомобилистами. За пять месяцев зафиксировано более 7,6 тысячи подобных автоаварий.

Напоминать водителям о том, что автомобиль - это источник повышенной опасности, приходится разными способами, от информационных кампаний до внушительных штрафов. Одним из эффективных инструментов были и остаются комплексы фотовидеофиксации, установленные на пешеходных переходах. Они буквально заставили водителей останавливаться и пропускать людей. Но это решение работает лишь в отношении одной стороны - автомобилистов.

Тяжесть последствий в подобных условиях в 3 раза выше, чем при нарушении правил дорожного движения водителями. Главное и самое распространенное нарушение со стороны пешеходов - переход дороги вне пешеходного перехода. На такие эпизоды приходится 57% всех наездов и 75% смертей. Пешеходы в отличие от водителей не сдают экзамен по правилам дорожного движения. Большинство из них действуют "по наитию": кто-то излишне осторожен, а кто-то демонстративно игнорирует правила, переходя дорогу на красный сигнал светофора или вне зоны пешеходного перехода.

Но пешеход, как и любой другой участник дорожного движения, обязан строго соблюдать ПДД. Это закреплено в законе и направлено на защиту самого человека. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным или велопешеходным дорожкам, при их отсутствии - по обочине навстречу транспорту. В темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. На регулируемых пешеходных переходах требуется соблюдать сигналы светофора, на нерегулируемом - дождаться полной остановки всех автомобилей.

И даже если вы идете на зеленый свет и по "зебре", необходимо всегда помнить главное - убедитесь, что водитель вас видит и пропускает.

Ночной фактор

Опытный водитель знает, что в июне-июле и особенно в августе надо смотреть в оба: любая магистраль, даже просматриваемая далеко вперед, - не повод расслабляться.

Стоит напомнить, что в темное время суток совершается почти треть от общего количества ДТП, при этом на данные происшествия приходится почти половина от общего числа погибших. Наиболее аварийно опасным временем суток за прошлый год являлся период с 16.00 до 21.00. В это время произошло более трети (34,1%) ДТП. Наибольшее число погибших пришлось на период с 17.00 до 21.00 (25%). Наибольшей тяжестью последствий характеризовались происшествия, совершенные в период с 00.00 до 06.00.

Кроме того, не стоит недооценивать и еще один фактор происшествий летом. А именно появление диких животных, которые могут неожиданно выскакивать прямо под колеса транспорта, - пугаясь звука автомобиля и света фар, они становятся очень непредсказуемыми.

Адреналиновое искушение

В теплое время года Госавтоинспекция уделяет особое внимание вопросам безопасности при использовании мототранспортных средств, в том числе питбайков, которые относятся к спортивному инвентарю. Они очень популярны у подростков, которые нередко передвигаются на них по дворам, тротуарам и проезжей части, не понимая всей степени риска. В 2025 году в ДТП с мототранспортом пострадали более 2 тысяч человек, погибли более 57 подростков.

Питбайки предназначены исключительно для езды по трекам и закрытым трассам. Выезд на дорогу общего пользования на такой технике категорически запрещен. Перевозить их до специальных трасс допускается только на прицепах.

У этой техники нет поворотников, фар, стоп-сигналов, а шины рассчитаны на движение по неровной поверхности. У питбайков нет ПТС, номерных знаков и государственной регистрации.

Спрос на питбайки продолжает расти. Причины понятны: они заметно дешевле мотоциклов, но по скорости почти не уступают им. Для подростков это доступный источник адреналина, при этом чувство риска у многих из них ещё не сформировано.

В Госавтоинспекции МВД России разъясняют правила управления такой техникой для несовершеннолетних. В частности, для езды на специальных трассах, таких как мотодромы и закрытые площадки, наличие водительских прав не обязательно. Однако выезд на дороги общего пользования считается грубым нарушением правил дорожного движения.

Наказание за это нарушение зависит от возраста подростка. Если ему уже исполнилось 16 лет, за управление транспортным средством без водительского удостоверения предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Поскольку у большинства несовершеннолетних в этом возрасте нет собственного дохода, оплачивать взыскание обязаны их родители или законные представители.

В случае если нарушителю нет 16 лет, протокол составляется непосредственно на родителей по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Все материалы дела передаются на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия дальнейших мер.

Еще один большой риск связан с получением ребенком доступа к управлению транспортными средствами из-за отсутствия контроля со стороны родителей. В российской Госавтоинспекции обращают внимание, что эта ситуация может привести к ДТП с самыми серьезными последствиями. Ключи от автомобилей нередко лежат в открытом доступе: на видном месте, в карманах одежды взрослых или оставлены в замке зажигания.

В Госавтоинспекции напоминают, что передача управления транспортным средством лицу, не имеющему водительского удостоверения, предусматривает административную ответственность. Для владельца автомобиля это штраф в размере 30 тысяч рублей. Если несовершеннолетний водитель стал участником ДТП с пострадавшими, ответственность переходит в уголовную плоскость - отвечать будут законные представители ребенка.

Госавтоинспекция совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами активно работает над снижением количества ДТП, уровня смертности и травматизма на российских дорогах. При этом в ведомстве подчеркивают, что для достижения этих целей одних лишь усилий дорожной полиции недостаточно. Ключевым фактором является необходимость взаимного уважения и строгого, безукоризненного соблюдения правил дорожного движения всеми участниками, независимо от того, пешеходы это или водители.

Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".