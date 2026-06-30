Спрос на онлайн-покупку полисов ОСАГО за январь - июнь текущего года увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом свидетельствуют данные финансового маркетплейса "Сравни" (есть у ТАСС).

"По данным финансового маркетплейса "Сравни", спрос на онлайн-покупку полисов ОСАГО вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в материалах.

Отмечается, что лидерами среди страхуемых по ОСАГО автомобилей стали массовые модели ВАЗ 2190 Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris. При этом эксперты выяснили, что одновременно с этим продолжается старение автопарка: средний возраст застрахованного автомобиля по стране увеличился с 14 лет до 14,3 года. Средний возраст страхователя составил 46 лет.

Эксперты компании отметили, что рынок обязательного автострахования перестраивается вслед за макроэкономическими вызовами. Так, за шесть месяцев текущего года средняя стоимость ОСАГО увеличилась с 6 100 до 6 800 рублей, при этом в июне средняя стоимость полиса составила 7 500 рублей. Корректировка средней стоимости полиса - это закономерная реакция отрасли на рост стоимости запчастей и ремонтных работ, подчеркнули в "Сравни".