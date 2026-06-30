Почему в России дорожают автозапчасти

Экс-глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Олег Мосеев рассказал "Российской газете" об основных причинах подорожания запчастей для иномарок в России.

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В России с начала 2026 года растет стоимость автозапчастей и расходников для иномарок. По информации Российского союза автостраховщиков (РСА), у наиболее популярных моделей массового сегмента подорожание в среднем не превышает 6%, по некоторым автобрендам рост цен на комплектующие достигает в ряде случаев 15-20%.

Как отметил в беседе с "РГ" Олег Мосеев, по ряду автомобильных брендов в России с начала года усложнилась логистика, прежде всего из-за ситуации на Ближнем Востоке. Еще одна ключевая причина подорожания, по мнению эксперта, связана с налоговой составляющей.

"Много автозапчастей поставлялись на российский рынок через малые и средние автопредприятия и, соответственно, НДС там не было, теперь же он есть. В целом же сказывается еще и инфляция. Эти ключевые факторы по-разному сыграли на разных брендах и на разных позициях по брендам. Потому что нужно понимать¸ что есть позиции, которые легко заменяемы, например, с китайского рынка, скажем, расходники и так далее, а есть позиции с оригинальным качеством, которые не всегда можно привезти из Китая", - аргументировал эксперт.

Он также указал на закономерный рост востребованности запчастей для марок, которые не представлены в России официально.

"В этой категории транспортных средств естественно, что запчасти дорожают. Потому что чем меньше поставки по объему, тем больше себестоимость единицы продукции", - отметил специалист.

Мосеев при этом сомневается, что такая ситуация представляет угрозу для параллельно импорта.

"Параллельный импорт не просядет сильно по одной простой причине. Очевидно, что машины, которые везутся альтернативными каналами, покупают люди, которые принципиально не готовы покупать китайские машины. Они готовы покупать автомобиль без гарантии, иногда - по большей цене, чем можно купить аналогичный китайский", - заявил он.

Эксперт при этом уверен, что российский рынок приспособится к сложившейся ситуации, в которой также, по его мнению, могут произойти улучшения.

"Если поменяется ситуация на Ближнем Востоке, наладится логистика, заработают старые логистические цепочки. Это даст экономию на логистике и в конечном итоге - снижение цены. Не наладится, значит найдут альтернативные пути. Реальность показала, что рынок подстраивается под любую ситуацию, которая происходит. Просто нужно время. Я бы не делал какие-то существенные выводы на основании краткосрочной истории, а полгода - это все-таки краткосрочная история", - считает Мосеев.

Ранее "РГ" писала о том, почему в РФ растет интерес к покупке битых авто.