Американцы все реже покупают новые машины

Особенно тревожная картина — среди молодёжи. За 2021–2025 годы доля новых регистраций машин на возрастную группу 18–34 года снизилась с 12% до менее 10%. Половина 16-летних сегодня вообще не имеют водительских прав, хотя в 1960–1980-х этот показатель был на уровне 70%.

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Доступность тоже подводит: средний ежемесячный платёж по автокредиту вырос на 30% за четыре года, и почти каждый пятый покупатель отдаёт за машину более 1000 долларов в месяц. В итоге почти половина всех новых автомобилей в США сегодня приобретается гражданами старше 55 лет. Об этом сообщает Autonews.

Партнёр Bain Марк Готтфредсон называет ситуацию «идеальным штормом»: конкуренция ужесточится настолько, что рынку грозит консолидация среди 450 брендов. А развитие роботакси в ближайшие 15 лет может заставить 10–20% семей отказаться от одного автомобиля.

Напомним, что в Германии продают раллийную Lada 2105 VFTS за €63 тыс. ($5,5 млн). В РФ начались продажи новых седанов Kia K3 из Китая по цене от 1,5 млн рублей.