На какие машины в России чаще всего оформляют полисы ОСАГО

Аналитики маркетплейса "Сравни" проанализировали, на какие машины чаще всего оформляют полисы ОСАГО, и выявили лидеров: ВАЗ 2190 Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris.

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Как отмечают эксперты, лидерство трех указанных моделей в списке наиболее часто страхующихся по ОСАГО объясняется прежде всего тем, что эти модели массово представлены на российских дорогах.

Также эксперты маркетплейса поделились данными о том, что спрос на онлайн-покупку полисов ОСАГО за январь - июнь 2026 года увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Еще один выявленный тренд: российский автопарк продолжает стареть. Средний возраст застрахованного автомобиля вырос с 14 до 14,3 года. Эксперты связывают это с ограниченным предложением новых машин и с тем, что обновление автопарка остается для многих дорогим шагом. Средний же возраст страхователя составил 46 лет.

Что касается динамики роста цен на ОСАГО, специалисты отметили, что за шесть месяцев текущего года средняя стоимость полиса увеличилась с 6100 до 6800 рублей. Для сравнения, в июне средняя стоимость полиса ОСАГО составила 7500 рублей.

Корректировка средней стоимости полиса - это закономерная реакция отрасли на рост стоимости запчастей и ремонтных работ, подчеркнули в "Сравни".

Ранее "РГ" писала о том, что количество безаварийных водителей в России за год выросло на 6%.