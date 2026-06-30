Юристы объяснили, чем может грозить перепродажа бензина

В связи с проблемами с топливом появились любители им спекулировать. Бензин продается прямо из машин на дорогах, заказать его можно даже через интернет, но по цене в четыре раза выше, чем на заправке. Однако за такие действия могут привлечь к ответственности. И такая практика привлечения зародилась совсем недавно. Юристы рассказали "РГ", что грозит перекупщикам.

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Недавно в Иркутске была задержана группа таких перекупщиков. Они скупали топливо, а потом перепродавали его по 250 рублей за литр. Один 20-летний юноша попытался реализовать топливо через интернет. Чем привлек внимание оперативников, сообщают СМИ. После этого еще четыре таких группы были задержаны в городе.

Другой вопиющий случай разлетелся по соцсетям. Некий водитель в Ростовской области подъехал на грузовике на АЗС и начал заправлять баки, установленные в кузове, прямо с двух колонок. Он буквально опустошил заправку, залив около 14 куб. м топлива. А потом начал продавать топливо по 400 рублей за литр. Когда к нему вопрошали в соцсетях, есть ли у него совесть, он отвечал: "Совести нет, есть бензин".

Так вот для таких спекулянтов нашлась мера.

Как рассказал "РГ" юрист Лев Воропаев, их стали привлекать за незаконную предпринимательскую деятельность. Если человек не имеет статуса индивидуального предпринимателя или самозанятого, его могут привлечь по части 1 статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях. Это грозит штрафом от 500 до 2000 рублей.

Но даже если он имеет любой из этих статусов, ему грозит такая же ответственность. Ведь для торговли горюче-смазочными материалами требуется специальное разрешение. А если его нет - это незаконное предпринимательство.

- Конечно, если человек продал соседу по гаражу канистру бензина, пусть даже по завышенной цене, он не подпадает под эту статью, - поясняет юрист. - Ведь предпринимательство - это систематическое извлечение прибыли. А разовая сделка купли-продажи к этому не относится. Ведь люди у нас продают и покупают машины, и ничто им за это не грозит.

Его поддерживает Сергей Смирнов. По его словам, торговлей может заниматься и самозанятый, самый обычный человек, лишь бы налоги платил. Но к топливу это не относится. Ни тот ни другой не имеют права торговать подакцизными товарами.

- Чтобы привлечь к ответственности, нужно доказать сам факт неоднократности извлечения прибыли, - поясняет Сергей Смирнов.

Лев Воропаев напоминает, что в данном случае наказывают не за перепродажу бензина, а именно за незаконное предпринимательство. Под эту статью может попасть любой, кто что-то регулярно перепродает. Например, сейчас жарко. Человек бежит в магазин, закупает ящик воды или мороженого и продает все это на улице, бродя между машинами. Это та же статья.

Есть, конечно, и более серьезная ответственность - уголовная (статья 171 УК). Сама по себе систематическая перепродажа - еще не основание для уголовного дела. Ответственность наступает, только если доказано, что такая деятельность причинила ущерб свыше 3,5 миллиона рублей. Но пока ее в отношении перекупов бензина не применяют. Вероятно, никто из них этой планки не достиг.