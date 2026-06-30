АвтоВАЗ раскрыл подробности о проверке двигателей Lada на заводе

Состояние деталей двигателя существенно влияет на надежность и долговечность автомобиля. Для контроля чистоты на АвтоВАЗе функционирует специализированная лаборатория, известная как "чистая комната".

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После механической обработки на деталях образуется стружка и другие загрязнения. Для их удаления части двигателя подвергаются очистке в специальной моечной машине. Процесс контроля чистоты включает оценку состояния продукции после мойки, сообщает пресс-служба предприятия в своем официальном канале.

Так, современные технологии позволяют обнаружить даже микроскопические частицы грязи.

В моечном цехе детали обрабатывают специальным моющим раствором высокой чистоты. Проходя через систему, жидкость собирает загрязнения на мембранном фильтре. После сушки и размагничивания фильтр анализируют под микроскопом. С его помощью эксперты лаборатории выявляют загрязнения, а также определяют их количество и размеры.

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