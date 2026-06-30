Серьезных причин для дальнейшего подорожания автозапчастей нет

В России с начала 2026 года выросли цены на запчасти и расходники для автомобилей иностранного производства.

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Стоимость комплектующих для популярных среди россиян марок машин, согласно статистике Российского союза автостраховщиков (РСА), увеличилась в среднем на 15-20%. Глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков тем не менее не видит на данный момент серьезных причин для дальнейшего подорожания автозапчастей.

Как заявил эксперт "Российской газете", аналитический срез, представленный российскими страховщиками, не учитывает много нюансов.

"Когда вы приезжаете на техобслуживание, вам в ряде случаев предлагают выбор между оригинальными и неоригинальными запчастями и расходниками. Диапазон цен на одну и ту же запчасть может различаться в пять раз. Соответственно, и говорить о точных цифрах и темпах подорожания не всегда корректно", - отметил специалист.

Он также добавил, что в России отлажена система поставок неоригинальных запчастей и расходников.

"К примеру, у французского концерна PSA есть бренд автозапчастей Autorepar (сейчас он входит в Stellantis. - "РГ"), предлагающий альтернативу оригинальным запчастям и маслам для постгарантийного обслуживания, причем - с официальной гарантией. Эта сеть PSA до сих пор жива и занимается обслуживанием в России", - аргументировал специалист.

Напомним, что компания PSA запустила его осенью 2024 года как преемник международного бренда Eurorepar.

Говоря об отсутствии серьезных причин для дальнейшего подорожания автозапчастей, Целиков отметил: "Рубль пока крепкий, логистика плохая уже давно. Поставки идут в основном через Китай".

Говоря о том, какие автобренды находятся под ударом в наибольшей степени, специалист заявил:

"Есть массовые модели, на которые запчасти подвозятся. Однако есть и штучные, сложные модели. Если возьмем, к примеру, Zeekr и Voyah, Voyah обслуживать в два-три раза дешевле, чем Zeekr. Потому что Voyah - это Donfeng (премиальное подразделение китайской компании Dongfeng. - "РГ"), многое подходит из каталога запчастей Donfeng. В результате, какие-нибудь тормозные колодки выйдут для Voyah в два раза дешевле, чем для Zeekr. То же самое с другими позициями - элементами рулевого управления, стеклами и так далее. На Liхiang выйдет еще дороже".

Тем не менее в РСА ожидают, что средние цены на запасные части, зафиксированные в справочнике РСА, вырастут по сравнению с сегодняшними ценами на 8-10% уже в сентябре 2026 года.

Ранее "РГ" писала о том, что покупка тормозных колодок на маркетплейсах может обернуться дополнительными затратами.