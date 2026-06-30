Какие водители самые опасные

Таксисты в 6 раз чаще попадают в ДТП — разбираем статистику Банка России.

Банк России обновил статистику по ключевым показателям ОСАГО. Данные показывают, что некоторые категории водителей попадают в аварии в разы чаще остальных. Это напрямую влияет на стоимость страховки и правила вождения. Разбираемся, что важно знать каждому автовладельцу.

Таксисты попадают в аварии в 6,3–6,5 раз чаще обычных водителей. Полисы без ограничений («мультидрайв») имеют на 98% выше аварийность. Молодые водители до 25 лет — виновники ДТП в 2,2 раза чаще среднего.

Водители старше 40 лет на 30% реже других попадают в аварии. Стаж от 1 до 2 лет показывает рост аварийности на 3,8%. Неопытные водители со стажем до года имеют высокий уровень — 12,4%.