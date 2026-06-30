Автомобили продолжат дорожать посреди летнего сезона

В бюджетном сегменте рост цен на автомобили в июле прогнозируется на уровне в 3-5%, пишет Autonews со ссылкой на подсчеты дилерского холдинга «Автодом». Машины, привезенные из-за рубежа, могут прибавить в стоимости около 8%. В компании «Интерлизинг» схожие оценки — рост в бюджетном сегменте на 4%, на премиум и параллельный импорт — 8%. Дилер «Рольф» не исключает роста цен на электромобили и гибриды, а стоимость автомобилей с пробегом прибавит еще около 5%.

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Несмотря на обычно тихий летний сезон, на автомобильный рынок давят некоторые объективные факторы, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Quto.ru Максим Ракитин:

Максим Ракитин главный редактор сетевого автомобильного издания Quto.ru «У меня есть две версии возможного развития событий. Прежде всего курс доллара опять немножко поменялся в большую сторону. Соответственно, это требует корректировки, потому что все автомобили, ввозимые в том числе и по параллельному импорту, оплачиваются в валюте. Поэтому вариант такой, что это ответ на очередной виток волатильности рубля. Может быть, это попытка сейчас продать как можно больше автомобилей перед концом года, когда начнется ажиотаж. Мы знаем, что с 1 января еще раз изменится утильсбор,, автомобили точно подорожают. Поэтому, может быть, это такое предупреждение рынку, что те, кто хочет, пусть затаривается машинами, те, кому это необходимо, потому что дальше будет дороже. А дальше будет в любом случае дороже. Мы знаем, что позиция Синпромторга в этом отношении неизменна. До 2030 года утильсбор будет повышаться.

Сейчас не то, что последний шанс купить автомобиль за более-менее вменяемые деньги, но мы понимаем, что ближе к концу года может случиться нехватка машины, потому что возникнет небольшой ажиотаж в связи с повышением цены. Еще один фактор — у многих крупных дилерских холдингов скопились стоки. От них нужно избавляться, потому что автомобиль, который просто стоит на площадке, тратит больше денег, чем зарабатывает».

Вслед за автомобилями будут дорожать запчасти и услуги по ремонту. Средний чек на ремонт и обслуживание автомобилей вырастет на 2%, считает маркетплейс Frash. В «Автодоме» добавляют, что повышение сервисных расценок продолжится в течение всего года. За последние 12 месяцев стоимость слесарных работ выросла на 10%, кузовного ремонта — на 15%, а общий рост цен на запчасти и услуги, по оценке компании, составит около 4-5% за год.

О ситуации на рынке говорит председатель региональной Ассоциации станций технического обслуживания, владелец техцентра «Волин» в Московской области Ольга Селезнева:

— Факторы, которые постоянно влияют на авторемонтный рынок, имеет место быть, но мы больше как независимый сегмент автомобильного авторемонта считаем, что в большей степени влияет геополитическая ситуация и теневой сегмент автомобильного ремонта. По-прежнему квалифицированным сервисам сегодня сложно выживать. Сегодня идет жесткая борьба за грамотный технический регламент обслуживания автомобиля. Все, что будет доставаться законным образом, с уплатой всех налогов, будет стоить дорого для конечного потребителя. Хотим мы это или нет, но пока не наведем порядок на рынке качественного ремонта, это действительно так будет продолжаться. Неважно, кузовного ремонта, специализированного ремонта. На каждом этапе должен отслеживаться определенный регламент. Мы сегодня работаем в этом направлении. К сожалению, за все в конце платит потребитель.

— А на что больше могут вырасти цены?

— Думаю, что в большей степени будет увеличена цена на комплектующие, потому что, к сожалению, собственного производства в России очень мало. И на квалифицированную рабочую силу. Сегодня хороший специалист для любого автосервиса стоит очень дорого. Каждый знает себе цену.

С 1 июля немного ужесточаются требования к заемщику для выдачи автокредита. С 1 июля при подсчете неофициальных доходов клиента будет учитываться только 90% от данной суммы.

Ужесточается порядок проверки автомобильных шин. В пресс-службе Минпромторга сообщили порталу Autonews, что с июля правительство вводит новый механизм верификации. Цель — противодействовать «лжепроизводителям» покрышек.